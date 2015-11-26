Мы должны знать свою историю – Юрий Назарец

«Трудовая Доблесть России» приняла участие в организации «Диктанта Победы»
Общество 12:37
"Трудовая Доблесть России" приняла участие в организации "Диктанта Победы". Фото: предоставлено организацией

Акция, посвящённая датам, событиям и героям Великой Отечественной войны, прошла 7 мая по всей России. В написании тематического диктанта приняли участие все желающие. В этом году акция стала репетицией масштабного мероприятия следующего года, которое будет посвящено 75-летнему юбилею окончания ВОВ, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В Приморском крае местами проведения "Диктанта Победы" стали несколько площадок на базе учебных заведений региона в разных муниципальных образованиях. Свою помощью в организации масштабной акции оказали и члены приморского отделения всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России".

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"Диктант Победы" – очень важное мероприятие, имеющее огромное значение и ценность для развития патриотического воспитания молодёжи, а также для сохранения нашей общей исторической памяти. Акция объединила всех настоящих патриотов нашей Родины, и мы очень рады тому, что нам удалось поучаствовать в её организации. Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами и поэтому получение знаний о нашей истории – это меньшее из того, что мы можем сделать, чтобы выразить им своё уважение", – отметил председатель приморского отделения ВОО "Трудовая Доблесть России" Юрий Назарец.

Итоги диктанта будут объявлены на официальном сайте проекта.

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