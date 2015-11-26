"Кто-то мог умереть": в сети рассказали о ситуации "со скорой" на оживленной трассе

Трое суток ему предстоит провести в изоляторе временного содержания
Это интересно 13:12
Скорая помощь. Фото: ИА PrimaMedia

Водитель из Трудового отправится в изолятор временного содержания за то, что не пропустил скорую медицинскую помощь, сообщает ИА PrimaMedia. Карета скорой помощи при интенсивном автомобильном движении мчалась на вызов, однако автомобилист не пускал ее вперед. Правонарушение попало на видеорегистратор и оказалось в сети.

Пользователи социальных сетей предположили, что из-за того, что водитель легковушки не пропускал медицинский автомобиль "кто-то мог умереть" не дождавшись помощи.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошел в районе улицы Бестужева во Владивостоке. 26-летний житель поселка Трудовое за рулем автомобиля Toyota Corolla не желал пропускать машину скорой медицинской помощи, которая в этот момент спешила на вызов. Все требования водителя автомашины медиков, мужчина игнорировал, не обращал внимание и на подаваемые звуковые и световые сигналы.

Разыскать нарушителя полиции не составило труда. Оказалось, что водитель автомобиля Toyota Corolla уже неоднократно нарушал ПДД, за что ему были выписаны штрафы, которые он в установленные сроки не оплатил. За то, что автовладелец не пропустил спецмашину в отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Правда штрафом мужчина не отделался, суд назначил злостному нарушителю Правил дорожного движения наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

административное правонарушение скорая помощь

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