Стать инвалидом в России будет проще

Дмитрий Медведев пообещал облегчить процедуру получения инвалидности
Общество 12:50

Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил намерение утвердить новые правила признания человека инвалидом в ближайшее время. Они призваны сократить сроки оформления документов на получение инвалидности посредством онлайн-режима.

Премьер подчеркнул, что необходимо облегчить жизнь инвалидам, чтобы они могли оформить все необходимые свидетельства через портал госуслуг, а не ходить по инстанциям и собирать дополнительные справки, сообщает "Российская газета".

Кабинет министров рассмотрел ход работы по созданию безбарьерной среды в регионах. Срок действия этой госпрограммы продлен до 2025 года. По словам премьера, ее уже достигнутым результатом стала доступность двух третей приоритетных объектов.

Егор Тараруев

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