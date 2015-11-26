Главный синоптик края дал прогноз погоды на 9 мая в Приморье

По словам Бориса Кубая, на День Победы в крае и Владивостоке будет преимущественно тепло и без осадков

9 мая. Фото: ИА PrimaMedia

Погода в Приморье 9 мая будет теплой и преимущественно без осадков. Небольшие дожди могут пройти только ночью, сообщил в интервью "Примпогоде" главный синоптик Приморья Борис Кубай, передает ИА PrimaMedia.

"В ночь с 8 на 9 мая в Приморье и во Владивостоке возможны небольшие умеренные дожди, кое-где с грозами. Днем 9 мая циклон уйдет на восток к острову Сахалин, погода в крае улучшится. На юге края дожди прекратятся еще в первой половине ночи, а на севере кратковременные дожди могут продолжить идти", — рассказал Кубай.

По словам главного синоптика края, во Владивостоке днем 9 мая осадков не ожидается, температура в утренние часы будет довольно комфортная от +10°С до +15°С, а во второй половине дня воздух может прогреться до +20°С.

"В Приморье в западных районах температура высокая, будет по-летнему тепло, даже жарко до +25°С, а на севере там где будут кратковременные дожди с грозами температура будет оставаться в пределах +10°С…+15°С", — отмечает Борис Кубай.