"Примсоцбанк" продлил срок действия «Юбилейного» кредита

Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев
Общество 14:26

"Примсоцбанк" продлил срок действия кредита "Юбилейный" без обеспечения со ставкой 12,5% годовых до 30 июня 2019 года. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для оформления кредита требуется только паспорт, срок принятия решения по кредиту составляет 50 минут. Ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых и не зависит от наличия поручителя и других условий.

"Юбилейный" стал одним из самых популярных кредитов среди клиентов банка. Этому способствует низкая фиксированная ставка, не требующая обеспечения или подтверждения дохода", — отмечает начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Оксана Беспалова.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах "Примсоцбанка" и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону: 8(800)200-42-02.

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