"Все не хотели смотреть": приморцы обсуждают ситуацию с девушкой на трассе

Автомобилистка из Приморья поделилась подробностями трогательной истории

тематическое изображение. Фото: https://pixabay.com

О том, как непросто может прийтись неопытному автомобилисту на российских дорогах и как важно поддержка других водителей в трудный момент, рассказала жительница Владивостока, у которой в прошедшие майские праздники произошло настоящее дорожное приключение, сообщает ИА PrimaMedia.

— Вот бывает же такое, вроде в сервис перед большой поездкой заехала, все проверила, денег кучу потратила, а беда пришла, откуда не ждали. В начале поездки пошел дождь, колесо лопнуло прямо на дороге, чуть не улетела на обочину. Еще и телефон сел, вызвать помощь — ну никак. Пришлось голосовать прямо под дождем, но останавливаться никто почему-то не спешил. Только минут через 40-50, совершенно отчаявшись, я увидела мужчину в охотничей одежде на видавшем виды Тойота Прадо. Он не только помог мне поставить запаску, но еще и налил горячего чая из термоса и накормил бутербродами, — вдохновленно рассказывает горожанка, отправившаяся в прошедшие выходные из Владивостока в Дальнегорск увидеться с родственниками.

Как отмечает девушка, спасителем оказался охотник, который как раз с полным запасом провизии отправлялся в лес. Помочь девушке для него не составило труда, зато для нее поступок мужчины был сравним с настоящим подвигом. За рулем она совсем недавно и произошедшее совсем выбило молодую автолюбительницу из колеи.

"Молодец мужик, так и надо поступать! Куда смотрели все остальные водители, не хотели смотреть," — комментируют историю пользователи соцсетей.

"Всякое, конечно, бывает на дороге, но готовиться к путешествию, даже небольшому, нужно лучше. Телефон заряжать, уметь менять колесо, заряжать аккумулятор," — настаивают опытные водители, по мнению которых девушках поступила безответственно, отправившись в дорогу без необходимых навыков.