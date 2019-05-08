Шашлычный набор на майские за год взлетел в цене

Стоимость минимального набора выросла на 16%
Экономика 15:25

В разгар майских праздников, когда выезд на природу с шашлыками – привычное дело, специалисты подсчитали, во сколько в этом году россиянам обходится так называемый шашлычный набор. Оказалось, что он вырос в цене за год на 16%.

Эксперты проанализировали, сколько средств жители России потратили с 1 по 5 мая на покупку принадлежностей для пикников, в частности для жарки шашлыков. Сумма получилась в размере 970 рублей. В чек входят: порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, пишет РИА Новости.

Если "пробежаться" по отдельным пунктам в списке затрат, получается, что порция шашлыка в этом году стоит на 13% дороже, чем в прошлом, а именно – 320 рублей. Однако спрос повышение цены не убавил. Россияне на 6% активнее покупают мясо для шашлыков в нынешние майские праздники.

Далее: мангалы подорожали на 19%, их цена составляет в среднем 420 рублей, шампуры стоят 145 рублей, что на 9% больше, чем раньше. Средства для розжига подскочили в цене аж на 35%, стоимость составляет 85 рублей.

Аналитики добавили, что больше всего шашлычный набор востребован среди населения Москвы, Московской, Свердловской и Челябинской областях, а также Татарстана.

Карина Красилова

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