Школьников Владивостока научат мыслить по-предпринимательски

Старшеклассники будут создавать собственные проекты и под контролем опытных менеджеров и бизнесменов самостоятельно претворять их в жизнь

Проект "JUNIOR РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

"JUNIOR РОСТ" (14+) — совместный проект Дальневосточного федерального университета и Клуба молодых предпринимателей "Примбиз" стартовал во Владивостоке. Цикл развивающих мероприятий посвящен обучению учащихся 8-10 классов предпринимательским навыкам и мышлению. Школьники создают собственные проекты и под контролем опытных менеджеров и руководителей бизнеса самостоятельно претворяют их в жизнь, сообщает ИА PrimaMedia.

Участие в проекте для школьников абсолютно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте https://asiarost.com/junior.

По словам вдохновителя JUNIOR, заместителя проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елены Харисовой, образовательный проект условно поделен на две части.



Проект "JUNIOR РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

"До 31 мая у молодых людей есть возможность пройти онлайн-марафон, по итогу которого школьники придумают идею проекта, заполнят бизнес-модель, опишут первую версию продукта. Успешно прошедшие онлайн-марафон будут приглашены на второй этап – бизнес-интенсив. Здесь школьники смогут презентовать свой продукт перед бизнес-сообществом города и получить обратную связь, пройти двухдневное обучение по реализации своей идеи на практике. Это уникальная возможность для старшеклассников получить полезные знания из первых рук от предпринимателей-практиков", — сказала Елена Харисова..

Один из организаторов и экспертов "JUNIOR РОСТ", предприниматель Александр Рубцов считает, что полученные навыки помогут школьникам не только при создании собственного бизнеса, но и в работе по найму.



Проект "JUNIOR РОСТ". Фото: предоставлено организаторами

"Это не только про бизнес. Проектное управление востребовано на многих должностях в крупных компаниях. Любой топ-менеджер обязан обладать навыками предпринимателя – быть хорошим организатором, уметь управлять людьми, понимать продукт компании и его востребованность, обладать маркетинговыми знаниями", — отметил Александр Рубцов.

Отметим, что впервые проект "JUNIOR РОСТ" стартовал в 2018 году в рамках Русско-Азиатской бизнес-школы "РОСТ", организованной клубом "Примбиз" для предпринимателей стран АТР. Тогда в проекте наряду с бизнесменами приняли участие 160 старшеклассников. Планируется, что к 2020 году "JUNIOR РОСТ" станет Школой дополнительного образования для учащихся 8-10 классов.