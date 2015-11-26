В центре Владивостока открылась новая гостиница

Доступны номера - стандарт, улучшенный номер и люкс
Это интересно 16:52
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Гостиница эконом-класса появилась в историческом центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. Ее открыл резидент свободного порта Владивосток компания "КамИнн". Стоимость проекта составила 6 млн рублей.

Отель представляет из себя двухэтажное здание площадью 402 кв. метра, однако оно не находится в собственности, а взято в аренду. Здесь разместились 22 номера, получившие одну из трех категорий — стандарт, улучшенный номер и люкс. Кроме этого, для удобства гостей компания планирует приобрести еще и микроавтобус, который будет доставлять постояльцев до аэропорта.

Как отметил сам генеральный директор компании Александр Лидовский, к развитию и расширению гостиничного бизнеса столицы ДФО способствует постоянно растущий поток приезжающих. При этом конкурентная среда, по его мнению, послужит в первую очередь стимулом к постоянному улучшению качества сервиса.

Стоит отметить, что компания ООО "КамИнн" была учреждена в ноябре 2017 года. Сейчас 75% капитала принадлежат генеральному директору Александру Лидовский, который ко всему прочему владеет также компаниями ООО "Рента-Владивосток" и ООО "Седьмое небо". Оставшимися 25% владеет Анастасия Белова.




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