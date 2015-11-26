Для гостей Приморской картинной галереи выступит оркестр «Прелюдия»

Концерт "Майское настроение" состоится во Владивостоке. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей и гостей Владивостока в воскресенье, 12 мая, на концерт "Майское настроение" (0+) в исполнении оркестра "Прелюдия" — призёра городских, краевых, региональных и международных конкурсов, сообщает ИА PrimaMedia.

В программе: "Романс" к повести А.С Пушкина "Метель" Георгия Васильевича Свиридова, "Лунная дорожка" Жаннэты Лазаревны Металлиди, "Мелодия" из к/ф "История любви" Франсиса Лея, "Токката" Гастона Роллана, "Соловьи" Василия Павловича Соловьёва-Седого, "Синий платочек" Ежи Петерсбургского, "Колыбельная ангелу" из к/ф фильма "Список Шиндлера") Джона Уильямса, "Чао, Париж" Астора Пьяццоллы, "Палмс" Габриэля Форе, "Павана" из мюзикла "Неистовый гасконец" Кара Караева, "Регтайм" Скотта Джоплина.

Концерт оркестра "Прелюдия" "Майское Настроение" состоится в воскресенье, 12 мая, в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи по адресу ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.