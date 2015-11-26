Все будет в шоколаде: любовный гороскоп на 9 мая.

Астрологи рассказывают о любовных делах на завтра

Девушка. Фото: pixabay.com

В этот день, 9 мая, ничто так не мешает любовному роману, как чувство юмора у женщины, однако завтра про эту "народную мудрость" можно смело позабыть. Звезды на редкость благосклонны к смеху, шуткам, ничего не значащей болтовне и других незамысловатым, но искренним проявлениям чувств. Естественность – секрет любовных побед завтра. Будьте проще, и лица противоположного пола к вам обязательно потянутся.

Постарайтесь довериться своей интуиции, и тогда ваш день пройдет в очень легком и приятном ключе. Не ломайте голову над тем теми решениями, которые необходимо надо принять. Астрологи советуют прислушаться к внутреннему голосу — тогда все будет в шоколаде.