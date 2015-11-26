С 9 апреля уже 15 туристических агентств России посетили Южную Корею в рамках ознакомительного тура

Дальний Восток и корейский город-метрополия Тэгу укрепляют туристические связи. Фото: предоставлено администрацией города Тэгу

Дальний Восток и корейский город-метрополия Тэгу активно расширяют туристические связи, благодаря созданию новых прямых авиарейсов и продвижению бренда территории. С 9 апреля 15 туристических агентств России уже дважды посетили город Тэгу в рамках ознакомительного тура, проводившегося Организацией туризма Кореи совместно с местными СМИ, сообщает PrimaMedia Korea.

Как заявили в администрации города Тэгу, Россия, расположенная ближе других стран евразийского континента к Южной Корее, в последнее время привлекает большое внимание южнокорейских туристов, особенно после открытия нового прямого авиарейса Тэгу — Владивосток.

В прошлом году организация туризма Кореи и администрация города Тэгу запустили новые авиарейсы компаний AirBusan, Eastar Jet, T’Way Air, связывающие провинции Северный и Южный Кёнсан Республики Корея (Пусан и Тэгу) и Дальний Восток (Владивосток и Хабаровск).

Кроме того, в марте этого года состоялась "Ночь туризма Кёнсана" и презентация новых туров в Южную Корею, способствующих повышению интереса русских туристов к провинциям Северного и Южного Кёнсана.

В дальнейшем администрация города Тэгу планирует создать платформу для запуска новых туристических проектов по всей территории России благодаря нынешнему сотрудничеству с владивостокским филиалом авиакомпании T’Way Air и созданию в центре города офиса по продвижению туризма Тэгу и провинции Северный Кёнсан.

Справка: Тэгу — город-метрополия, четвертый по величине город в Южной Корее, современный и быстро развивающийся мегаполис с собственным аэропортом и развитой инфраструктурой и населением около 2,5 млн человек.