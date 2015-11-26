Более 71,5 тысяч вакансий предлагают безработным в Приморье

Среди наиболее популярных таких профессий – бетонщик, продавец, обработчик рыбы, плотник, рамщик, каменщик, плодоовощевод

Паспорт. Фото: Александр Сафронов

Количество вакансий в региональном банке Приморья увеличилось более чем на 4 тысячи рабочих мест, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам специалистов, наибольшая потребность в работниках остается в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития, на долю этих сфер приходится 62% от общего количества вакансий в региональном банке.

Востребованы на рынке труда и специалисты в области здравоохранения, образования, работники логистической сферы, общественного питания, розничной и оптовой торговли. На их долю приходится до 30% от общего числа заявленных вакансий.

Более 54 тысяч предложений на рынке труда региона – для специалистов рабочих профессий. Среди наиболее популярных таких профессий в 2019 году – бетонщик, продавец непродовольственных товаров, обработчик рыбы, плотник, рамщик, каменщик, плодоовощевод и другие.

В настоящее время в органах службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 11,4 тысячи человек. В среднем на одного безработного приходится шесть свободных рабочих мест.

Специалисты отмечают: несмотря на то, что количество предложений от работодателей значительно превышает спрос среди нетрудоустроенных граждан, в отдельных муниципальных образованиях края напряженность на рынке труда остается высокой.

"В наиболее крупных городах Приморского края на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест, в то время как в других районах на одну вакансию претендуют до девяти соискателей", – комментируют в ведомстве.

Снизился уровень безработицы по методологии Международной организации труда. В марте он составил 5,2% (5,4% в прошлом году на аналогичный период). Уровень регистрируемой безработицы в крае на конец марта составил 1,1%.

Напомним, один из самых эффективных способов найти подходящую работу – обновить свои профессиональные знания и навыки. Обратившись в Приморский центр занятости населения, безработный гражданин может пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по востребованным у работодателей края специальностям. Работа с населением ведется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края".

"В списке приморцев, которые также могут пройти обучение: граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. В рамках нацпроекта “Демография” с этого года возможность пройти профессиональное обучение появилась и у работающих граждан предпенсионного возраста", – поясняют в Приморском центре занятости населения.

Еще один хороший способ найти подходящую вакансию – посетить портал общероссийской базы вакансий "Работа в России". Он предоставляет бесплатный доступ к информации о множестве регулярно проверяемых вакансий во всех регионах России и позволяет оформить подписку на интересующие соискателя предложения.