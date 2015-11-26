"Приморье для страны - это ворота выхода": Олег Кожемяко рассказал, как надо развивать ДВ

Губернатор Приморья дал интервью известному писателю Александру Проханову

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Руководство страны уделяет огромное внимание Дальнему Востоку и видит стратегическое преимущество России на Востоке. Именно здесь будут происходить процессы, которые повлияют на экономику страны и ее стратегическое международное положение. В этом убежден губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На телеканале "Россия24" накануне вышло интервью руководителя четырех дальневосточных субъектов известному писателю, председателю Изборского клуба Александру Проханову, в котором он делится своим видением развития Дальневосточного региона. ИА PrimaMedia приводит некоторые высказывания губернатора.

"Дальнему Востоку нельзя не уделять особого внимания", — с такой фразы начинает Олег Кожемяко беседу с Александром Прохановым, прибывшим в Приморье в рамках творческого проекта.

Такое повышенное внимание было всегда, говорит губернатор: и в царское время, когда сюда прочно ступила нога России, был основан город Владивосток, грандиозной была эпоха освоения большого Дальнего Востока в период 60—70-х годов XX века, когда была принята программа по социальному, экономическому и военно-промышленному развитию Дальнего Востока. Губернатор отмечает, что "новый вектор развития придал нашему краю президент Владимир Путин, который уделяет огромное внимание Дальнему Востоку, видит в этом стратегическое преимущество России на Востоке".

О преимуществах и значении ДВ

"… нельзя не учитывать тот фактор, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточено 50% населения Земли, создаётся 60% мирового валового продукта. Поэтому, конечно, не пользоваться возможностями, преимуществами, что даёт Дальний Восток в мировых масштабах, в плане влияния России на те или иные экономические, социальные процессы, невозможно. И не учитывать потенциал Приморья, где есть незамерзающий порт, железная дорога, попросту нельзя.

Государство вкладывает значительные денежные средства в развитие Дальнего Востока, видит здесь огромные перспективы, потенциал, нереализованные возможности, которые предстоит реализовать. На Дальнем Востоке есть природные ресурсы, которые нужно перерабатывать и поставлять в готовом виде на рынок — как мировой, так и внутренний. Нам есть что предложить и миру, и нашим согражданам. Здесь — неосвоенные территории, которые можно и нужно заселять. Здесь открыты возможности интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона через Дальний Восток и в Россию, и в Европу", — перечисляет преимущества региона Олег Кожемяко.

От ситуации на Дальнем Востоке, по мнению Олега Кожемяко, зависит экономика страны:

"На этом участке, эдаком восточном форпосте, как раз и будут происходить все те процессы, которые значительным образом повлияют и на экономику страны, и на её стратегическое международное положение. Мы понимаем суть поставленных перед нами задач и вместе с правительством, вместе со всеми людьми, которые здесь живут, реализуем их и будем реализовывать и в дальнейшем".

О задачах. Демография. "Мы создаём такие условия на Дальнем Востоке, что человеку здесь хочется жить".

"…главное направление, на которое сейчас обращено максимальное внимание, и о чём говорил президент, — это положительная демография, рост народонаселения. Мы создаём такие условия на Дальнем Востоке, что человеку здесь хочется жить — он видит перспективы для своих детей, чувствует себя комфортно. Что подразумевается под словом "демография", что мы имеем в виду, когда говорим о её положительной динамике? Для этого необходима комфортная среда: хорошие школы, жильё, условия для отдыха, для работы. Демография — это ключевой показатель, он для Дальнего Востока является главным, является жизненным. <…> …демография — это вопрос, который имеет, конечно, не только важнейшее экономическое и социальное значение, но и стратегическое — для государства. И для нас, дальневосточников, да и в целом для России, вопросы привлечения сюда населения, создание хороших условий для семей с детьми и есть главная задача.

… В демографии, думаю, главный вопрос — это заинтересованность каждой семьи в рождении детей, смена того мировоззрения, при котором люди боятся рожать, потому что не знают, смогут ли содержать своего ребёнка. На одного ещё решаются, а второго, думают, уже сложно поднять на ноги. И государство сегодня уделяет внимание именно тому, чтобы убедить: ребёнок будет обеспечен".

Романтика, как на БАМе, и образ территории

Для того чтобы население Дальнего Востока увеличивалось, необходимы, прежде всего, условия.

"Чтобы мама видела, что у ребёнка есть перспективы: возможности роста и в интеллектуальном плане, и в физическом, и материальная обеспеченность гарантирована. Для всего этого сегодня здесь закладываются основы, идёт последовательная работа", — считает Олег Кожемяко.

Но, вместе с тем, нужен и соответствующий образ. В этом направлении, как считает губернатор, вероятно, недостаточно активно идет работа, "чтобы увлечь молодёжь романтическими идеями, которые могут побудить их приехать сюда".

"Мы-то с вами помним, как "звучала" молодёжная стройка БАМ. Настоящая романтика: песни складывали, стихи!.., — вспоминает Олег Кожемяко. — Строители Дальнего Востока были героями, и по всей стране молодые люди хотели походить на них. Их везде встречали именно как героев. И когда мы, дальневосточники, выезжали в Ленинград, в Москву, в Киев, в другие города, мы гордились тем, что мы — дальневосточники. И когда встречали человека с Урала, он тоже считался земляком. От Урала до Дальнего Востока земляк — свой человек, потому что он живёт примерно в таких же условиях: сложных, суровых, но в то же время красивых и героических".



Олег Кожемяко и Александр Проханов. Фото: Стоп-кадр сюжета "России24"

По убеждению губернатора, нужно расширять информационное пространство и "убеждать (молодежь), что не надо бояться трудностей".

"Необходимо вернуть такой возвышенный образ Дальнего Востока, показать, что, работая, живя здесь, ты делаешь благое, державное дело — создаёшь мощное государство. А потому такие люди должны и по-особому цениться.

…Нужна выстроенная всеподдерживающая политика, в том числе информационная, которая даст дальневосточнику уверенность, что государство отдаёт ему должное, что край этот — приоритетный".

Такому отношению начало положено. "Это видно по проектам, которые здесь осуществляются, по льготам, коэффициентам, которые заложены в государственных программах по Дальнему Востоку", — добавляет губернатор Приморья.

Об отношениях с азиатскими партнерами

"Надо понимать, что Китай никогда не был захватнической страной, не вёл захватнические войны. Но торговая экспансия, распространение своего влияния — всегда были неотъемлемой частью государственной политики Китая. Для него возможность торговать, зарабатывать на этом — главная цель. Это нужно учитывать. И сегодняшняя политика России в отношении нашего соседа — самая правильная. И, конечно, мы должны свои интересы, экономические в том числе, отстаивать, защищать. Ни в коем случае не ссориться! Нужно знать, что на протяжении тысячи лет устойчивая философия Китая — это никогда не выступать, не принимать решения и не работать в пользу третьих лиц.

Сотрудничать с ними надо, быть в партнёрских отношениях. Мне кажется, лучше всего действовать так: создавать совместные предприятия, где будут использованы японские технологии плюс наши ресурсы. И вот тебе миллиардный рынок сбыта — Китай. К японским технологиям в Китае высокая "планка доверия". У нас есть свои преимущества, а у Японии — свои. Это всё и будем учитывать.

Надо также осознавать, что Приморье для страны — это ворота выхода".