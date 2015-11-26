Почитать стихи и увидеть любимого автора. Это еще не все, что можно сделать на ЛиТР-19

На открытой площадке фестиваля – в Адмиральском сквере Владивостока – творческим людям будет чем себя занять

Адмиральский сквер. Фото: ИА PrimaMedia

Ровно неделя осталась до открытия фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+). ЛиТР-2019 пройдет в историческом центре столицы Дальнего Востока в формате городского праздника. Свежий воздух, презентации новинок литературного рынка, театральные перфомансы, свободный микрофон, викторины и творческие мастерские — одной из площадок фестиваля станет Адмиральский сквер Владивостока. Вот пять способов хорошо провести там время.

Купить любимую книгу и получить автограф

Большую часть сквера займет книжная выставка-ярмарка, где любой желающий может приобрести книгу и получить автограф автора. Торжественное открытие сквера запланировано 16 мая на 13.00. В церемонии примут участие ТОП-писатели России Юрий Поляков, Андрей Рубанов, Павел Басинский и другие.

Компании-участники фестиваля и партнеры ЛиТРа организуют интересные инсталляции и презентации новинок литературного рынка. В книжной ярмарке примут участие Приморский торговый дом книги, краевая детская библиотека, библиотека для слепых, также свои издания презентуют Тихоокеанский альманах "Рубеж" и издательство "ДВФУ".

Послушать стихи

Если после рабочего дня вы хотите погрузиться в атмосферу поэтического вечера, то открытая площадка в Адмиральском сквере для вас. 16 мая финалисты поэтического краевого конкурса чтецов "Моя любовь— моя Россия" Приморского краевого центра народной культуры прочитают знаменитые произведения русских классиков.

Весело провести время с детьми

Юных участников фестиваля также ждет насыщенная программа. Для детей и школьников будут работать аквагрим и центр "Mamas Center" — площадка, где можно поиграть, посетить интересные занятия и обрести новых друзей. А в завершающий день фестиваля,18 мая, выступит музыкальный театр "Овация" с постановкой мюзикла "Алиса в стране чудес".

Принять участие в театральных перфомансах

Вместе с вокальным коллективом "Перекресток", который выступит с программой "Город у моря", участники фестиваля смогут спеть известные песни. Также перед всеми гостями выступит симфонический оркестр Тихоокеанского флота, заслуженный коллектив Приморского края "Улыбка" и пройдет церемониальный отряд барабанщиц.

Расписание работы открытой площадки фестиваля в Адмиральском сквере: 16 мая с 13.00 до 20.00, 17 -18 мая с 10.00 до 20.00

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году участников мероприятия ждет более 60 разнообразных активностей. В программе фестиваля: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".