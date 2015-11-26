"Ковыряются в носу" - чем москвичи отличаются от владивостокцев

Бывшая жительница столицы ДФО назвала жителей "белокаменной" "тормознутыми"
Это интересно 17:46
Горожане. Фото: ИА PrimaMedia

Ковыряются в носу, не убираются и тормозят — так охарактеризовала москвичей бывшая жительница Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia. Женщина, переехавшая в "белокаменную" 10 лет назад рассказала, что больше всего ей бросалось в глаза первое время.

Как пишет издание "Московский монитор", их сотрудница — в бывшем уроженка Владивостока. Она-то и поделилась с журналистом портала тем, какие увидела различия между жителями двух столиц.

Так, по ее мнению, первое и самое яркое, что ее поразило — москвичи "тормознутые".

"Москвичи очень тормознутые. Вот она спросит, например, сколько стоит проезд в маршрутке, а все молчат, и только через некоторое время кто-то медленно отвечает, напряженно подбирая слова. А ведь тут скорость была нужна", — приводит издание ее слова".

Не в пользу жителей "белокаменной" говорят еще две вредные привычки... Оказывается москвичи зевают не прикрывая рот и ковыряются в носу в общественных местах. Для бывшей жительницы Владивостока, где такое не принято, данный факт был шоком.

А вот приморцы, например, очень любят драгоценности и носят их по поводу и без, надевая на себя все и сразу. В столице нашей Родины, напротив, так не принято.

Любопытный факт также заключается в том, что москвичей совершенно не беспокоит пыль в квартире и небрежно заправленная кровать, для них это норма и обыденность. У владивостокцев же, по мнению рассказчицы, суббота — это день генеральной уборки.

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