Школьник из Приморья победил на престижной научной конференции России

Старшеклассник выступил в секции «Химия и Биохимия»
Общество 17:38
Школа. Фото: Игорь Новиков

Стали известны результаты прошедшей в Санкт-Петербурге XXVIII Всероссийской научной конференции старшеклассников "Интеллектуальное возрождение". Победу в секции "Химия и Биохимия" одержал школьник из Приморья Савелий Угай, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, "Интеллектуальное возрождение" – одна из старейших научных конференций старшеклассников со всей России. Это проект для талантливых молодых людей, которые делают свои первые шаги в науке.

Одним из лучших в стране стал ученик школы №22 Владивостока Савелий Угай. Старшеклассник выступил в секции "Химия и Биохимия", где представил доклад "Исследование нефтеемкости пористого сорбента на основе полиэтилена" – именно с этой работой юноша одержал победу в конференции.

Отметим, в Приморье в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" ведется системная работа по поддержке и развитию талантливых и одаренных детей. Она включает олимпиадное движение, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования для особо отличившихся. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.

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