ФИП: Владивосток становится культурным центром РФ наравне с Москвой и Санкт-Петербургом

Важность поддержки фестиваля «ЛиТР» отметили в «Фонде информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» (ФИП)

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Поддержка информационных и культурно-просветительских проектов, направленных на развитие имиджа Дальнего Востока как территории "больших возможностей" – одна из ключевых задач некоммерческой организации "Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока" (ФИП). Тихоокеанский регион остаётся приоритетом на весь XXI век, о чём заявил президент Владимир Путин в 2012 году, и подтвердил это в феврале в ежегодном послании Федеральному собранию.

Сегодня ФИП является организатором проектов – "Медиашкола: Дальневосточный репортер", "Дни Дальнего Востока в Москве", общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева, реализуемая по прямой инициативе Юрия Трутнева, Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ДФО, и Минвостокразвития РФ. Фонд выступил соорганизатором Дальневосточного Медиафорума, Дальневосточного МедиаСаммита и Молодёжного образовательного форума "Амур". В этом году ФИП поддержал фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР) и выступил одним из его организаторов.

"ЛиТР" стал первым крупным литературным фестивалем на Дальнем Востоке за многие годы, его поддержка – часть общего комплекса культурного развития тихоокеанского макрорегиона. Уже открыты филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи, Русского музея. Владивосток становится культурным центром России наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, и новой литературной столицей страны. Привычным для Дальнего Востока стал поток туристов из стран АТР. Представители ФИП не сомневаются, что это только начало пути. В конечном итоге усилия федеральных властей и профильных ведомств направлены на превращение Дальнего Востока в регион, равный по уровню развития крупнейшим экономическим центрам Азии. Для этого необходима демонстрация потенциала и возможностей территории, проведение культурно-просветительских мероприятий, с помощью которых регион может показать себя как на общероссийском, так и на международном уровне.