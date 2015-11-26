Экскурсию для представителей СМИ провели в рамках ознакомительного тура в город Кодже

Остров-ботанический сад Вэдо Ботания. Фото: PrimaMedia Korea

Представители СМИ Дальнего Востока посетили остров-ботанический сад Вэдо Ботания (Oedo Botania) в рамках ознакомительного тура в южнокорейский город Кодже, сообщает PrimaMedia Korea.

Администрация города Кодже провинции Южный Кёнсан совместно с Организацией туризма Кореи 26 апреля провели второй ознакомительный тур для журналистов Дальнего Востока, который начался с путешествия на остров-ботанический сад Вэдо Ботания.



Журналистам Дальнего Востока показали остров-ботанический сад в Южной Корее. Фото: PrimaMedia Korea

Для привлечения большего количества российских туристов администрация города Кодже совместно с Организацией туризма Кореи пригласила 20 медиа-компаний Дальнего Востока и провела двухдневный тур. Участники тура смогли насладиться красотой достопримечательностей города Кодже, расположенного целиком на нескольких островах на южном побережье Корейского полуострова, неподалеку от Пусана. Также журналисты попробовали местную кухню.



Журналистам Дальнего Востока показали остров-ботанический сад в Южной Корее. Фото: PrimaMedia Korea

В первый день тура гостям удалось насладиться морским видом с живописных островов Вэдо и Хэгымган, а также местными пейзажами с ветряными мельницами, которые расположены на склонах. Во второй день состоялась круизная прогулка на яхте, также журналисты посетили исторический парк бывшего лагеря для военнопленных, хранящий трагические воспоминания о событиях 25 июня 1950 года, времен начала Корейской войны.



Журналистам Дальнего Востока показали остров-ботанический сад в Южной Корее. Фото: PrimaMedia Korea

В этот раз PrimaMedia Korea, также приняв участие в туре, планирует осуществлять маркетинговую деятельность через различные социальные сети (блоги, Facebook и др.). Насладившись природными пейзажами города Кодже, было решено осуществлять еще более активное содействие по продвижению туристических мест. По словам администрации города Кодже, проведение туров для постоянного привлечения иностранных туристов является стратегией маркетинговой деятельности.