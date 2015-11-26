Успехи Находки отмечены администрацией Приморского края

Совет ветеранов Находки наградили за патриотическое воспитание молодежи. Фото: пресс-служба администрации Находки

Совет ветеранов Находки наградили за патриотическое воспитание молодежи. Награждение состоялось на краевом форуме по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежной политике в Артёме. Находку на мероприятии приставляли председатель Совета ветеранов Борис Маношкин и помощник главы администрации Находки Оксана Цой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

К участникам обратился вице-губернатор Приморского края Олег Мельников. Заместитель главы региона подчеркнул, важность сохранения памяти о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны.

"В основе политики администрации Приморского края – социальная защита ветеранов, обеспечение их жильем, всеми необходимыми льготами и преференциями. Многое еще предстоит сделать, и мы к этому готовы. От имени Олега Кожемяко хотел бы поблагодарить вас за работу по патриотическому и духовному воспитанию молодежи, которую вы сейчас ведете. Вы выстояли в сложные военные годы, помогли восстановить страну и до сих пор остаетесь в строю", – отметил он, пожелав ветеранам крепкого здоровья и благополучия.

Форум ветеранов в Приморье проводится ежегодно и традиционно на нем обсуждают актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи. В этот раз также состоялось подведение итогов первого этапа смотра-конкурса муниципальных образований в честь предстоящей 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной.

Успехи Находки в военно-патриотическом воспитания молодёжи были отмечены администрацией Приморского края. За хорошо поставленную работу Олег Мельников вручил Борису Маношкину Почётную грамоту.

Для объединения усилий администрации Находки, военкомата и ветеранов в городском округе создан координационный совет, которым определены наиболее эффективные направления деятельности. Представители ФСБ, ОМВД, МЧС и прокуратуры взяли шефство над школами. Разработан комплексный план по воспитанию гражданственности и патриотизма на территории Находкинского городского округа. В период с 2019 по 2021 года запланировано провести более 160 мероприятий в молодежной среде.

В школах города создано семь музеев и комнат боевой славы, на базе которых проводят уроки истории, географии, дополнительные занятия во внеурочное время. В шести общеобразовательных учреждениях действуют кадетские классы, еще в шести – военно-патриотические объединения. Большой интерес у молодежи вызывает экспозиционный зал "Палатка" и парк-музей "Пограничная площадь". Организованы военно-исторические туристические маршруты береговую артиллерийскую батарею № 905-906, командный пост ВВС ТОФ, экскурсии по местам Сучанского укрепрайона

В уроках мужества и городских мероприятиях активное участие принимают представители общественных организаций "Дети войны" и "Боевое братство". День призывника по традиции проводится на учебно-тренировочном полигоне Службы в Находке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.