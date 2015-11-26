Более полутора тысяч находкинцев пройдут в Бессмертном полку 9 мая

Все желающие могут почтить память своих фронтовиков
Общество 11:02
Бессмертный полк. Фото: пресс-служба администрации Находки

Более полутора тысяч находкинцев пройдут в Бессмертном полку (0+) 9 мая. Координатором акции в Находке ежегодно выступает Музейно-выставочный центр (МВЦ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Жители города с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, в День Победы начнут шествие от площади Совершеннолетия. Колонна Бессмертного полка будет формироваться с 9.00. По традиции в её первых рядах пройдёт молодёжь с портретами находкинцев — Героев Советского Союза. Курсанты Дальневосточного мореходного училища (ДМУ) и родственники будут нести фотографии Ивана Селедцова, Виктора Блохина, Алексея Ларионова, Максима Апарина, Бориса Сидоренко, Сергея Ионова.

В рядах Бессмертного полка пройдут потомки фронтовиков, участников партизанского движения, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников с достойно оформленными для акции фотографиями участников войны. По телефонам 69 84 97, 69 84 92 специалисты МВЦ готовы дать консультацию по вопросам участия в акции.

Сопровождать шествие на всём протяжении его пути будут курсанты ДМУ и члены городского корпуса волонтёров. Молодые люди в случае необходимости помогут идти пожилым участникам акции. Бессмертный полк завершит движение на сопке Тобольской, где представители Находкинской Епархии совершат заупокойную литию в память о погибших воинах.

Как рассказали в МВЦ Находки, все желающие могут почтить память своих фронтовиков, рассказав о них на официальном сайте акции "Бессмертный полк". Для этого необходимо заполнить анкету и прислать фотографию участника Великой Отечественной войны.

Администрация Находкинского городского округа 9 мая (праздник)

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