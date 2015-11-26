Владивосток и Находку может связать морское транспортное сообщение

С таким предложением выступил директор ООО «Синь Чжоу» Ван Цзиньфэн
Общество 18:33
Рабочая встреча. Фото: пресс-служба администрации Находки

Вопросы развития туристического бизнеса обсудили в рамках рабочей встречи глава городского округа Борис Гладких и директор ООО "Синь Чжоу" Ван Цзиньфэн. Инвесторы из Китая предложили организовать морское транспортное сообщение между Владивостоком и Находкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

"Синь Чжоу" является владельцем одной из первых гостиниц с иностранным капиталом – "Юань Дун". Сегодня здесь идёт масштабная реконструкция, которую руководство планирует завершить за два года. Как подчеркнул г-н Ван Цзиньфэн, в круг интересов компании входит привлечение китайских туристов в Находку. Своими предложениями по развитию этого направления работы бизнесмен поделился с главой города. В их числе – организация морского транспортного сообщения между Владивостоком и Находкой, которое позволило бы расширить географию туристических маршрутов для жителей Китая, посещающих краевой центр.

В свою очередь Борис Гладких заверил потенциального инвестора о готовности рассмотреть конкретные предложения и поддержать проект, содействовать организации культурных программ, познавательных и развлекательных мероприятий, туристических маршрутов для гостей города.

Напомним, развитие туризма в Находкинском городском округе является одной из приоритетных муниципальных программ. К работе с туристами, приезжими из других регионов России и из-за рубежа, готовы учреждения культуры и гостеприимства городского округа. Администрация Находки регулярно проводит обучающие мероприятия, конкурсы для предпринимателей, праздники и фестивали для населения, направленные на совершенствование этой сферы деятельности.

Администрация Находкинского городского округа сотрудничество международное

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