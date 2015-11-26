Хлеб войны … фронтовая экспозиция и память о тех, кто ковал Победу

Компания «Владхлеб» чтит, помнит и поздравляет ветеранов и тружеников тыла с 9 Мая

Блокадный хлеб. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Что такое хлеб и сколь велика его ценность, не понаслышке знают сотрудники "Владхлеба", сообщает ИА PrimaMedia. Минули десятилетия после победного мая 1945-го, многое изменилось на хлебопекарнях с военной поры. Кроме одного – уважительного отношения к тем, кто ковал Победу в тылу и на фронтах. Поэтому вот уже много лет накануне 9 Мая компания собирает своих ветеранов, чтобы выразить им благодарность.

Фронтовые треугольники, ордена ветеранов, фотокарточки, покрытые паутинкой трещин. C них смотрят совсем юные лица. Письмо 23-летнего Ильи Кочеткова датировано 13 мая 1945 года.

"Здравствуй, мама! В первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю. Я сейчас нахожусь в Германии. Как вам уже известно, война кончилась, и мы живем в мирных условиях военной жизни. Все тяжести фронтовой жизни остались позади, когда с часу на час ожидаешь смерти или ранения. Но вот – Победа за нами!"

Письмо 23-летнего Ильи Кочеткова датировано 13 мая 1945 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Награды пекарей, ушедших на фронт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Награды пекарей, ушедших на фронт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Награды пекарей, воевавших на фронтах. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Он работал обычным хлебопеком, но наступила война. Илья дошел до Берлина, а после вернулся на родной завод. 1957 году его не стало, но ценные экспонаты в музей передала его жена. Письма, копии орденов — их бережно хранят уже долгие годы в благодарность за мирное небо над землей.

Платьице из хлебного мешка… в то тяжелое время даже оно было на вес золота. Их могли позволить сшить своим детям только работники завода. Одно такое удалось сохранить.

"После войны жизнь изменилась моментально. Папа дома почти не был. Днем – на заводе, ночью разгружали мешки. Он разгружал вместе со всеми… Все были как одно целое. Это действительно было. Кто этого не помнит, не пережил, тот не может этого понять. Я знаю, что все на заводе папу называли Батькой. Старые работники говорили, что завод был как одна семья, а директор отец родной…" Слова на платьице принадлежат дочери директора завода Серафиме Лебединской.

Платье из мешковины. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Такие платья из мешковины шили детям войны. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

В годы войны жизнь в тылу была не легче. Днем и ночью хлебопеки, в основном женщины, разгружали мешки с мукой и пекли хлеб, резали сухари. 160 тонн в сутки. В каждый мешочек, который отправлялся на фронт, вкладывали записки солдатам, ведь их помнят и ждут. Руководил предприятием в те тяжелые годы Борис Лебединский. И его помнят сотрудники "Владхлеба".

— Он постоянно просился на фронт, но ему отказывали. Здесь в тылу нужно было обеспечивать продовольствием солдат. Хлеб был самым важным продуктом. Завод увеличил мощность, в сутки выпекалось 150-160 тонн, — рассказывает Надежда Григорьевна Кривоногова, проработавшая на предприятии почти 60 лет.

Память сохраняют документы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Память сохраняют документы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia На фотографиях молодые лица. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Именно Надежда Григорьевна собирала военные воспоминания и бережно хранила для музея. Здесь можно найти историю каждого, кто внес вклад в Победу. Дочери войны было всего три месяца, когда отец ушел на фронт – больше она его не видела.

— Я слово "папа" не могу говорить до сих пор. Мы были в Украине, в оккупации. Отец так с фронта и не вернулся, — делится Надежда Григорьевна.

Целлюлоза, масляная эмульсия, жмых, отруби… 125 грамм были шансом на жизнь. Надежде Григорьевне удалось найти рецептурный состав того самого блокадного хлеба. По вкусу он совсем не похож на нынешний хлеб. Горький вкус у войны.

Татьяна Александровна Михайлова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Блокадный хлеб. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Одна из ныне живущих ветеранов хлебозавода пережила блокаду Ленинграда. Татьяне Александровне Михайловой было всего два года, но ужасы того времени она помнит до сих пор. Из семерых детей в семье выжили только двое, остальные умерли от голода.

— Это невозможно забыть. Не хочу рассказывать. Не дай бог пережить то, что пережили блокадники. Живите и радуйтесь, будьте добрыми и хорошими, не злитесь. Жить хорошо на самом деле, как бы трудно не было, — говорит Татьяна Александровна.

Каждый год ветераны "Владхлеба" встречают праздник вместе. В корпоративном музее в этот день для них накрыт праздничный стол. Сегодня здесь дети войны и участники локальных войн, они самые молодые, но тоже знают не понаслышке цену жизни. Из участников войны, ушедших на фронт с хлебозавода, семеро живы. Многих на встрече нет — уже не могут приходить по состоянию здоровья. Их поздравят на дому. А здесь за общим столом обязательно вспомнят всех.

— Сегодня не смогла прийти Анна Васильевна Кочеткова, ей 92 года. Она начала трудовую деятельность с 14 лет и работала на пекарнях. Ее караваи помним до сих пор, они необыкновенные. Поздравим обязательно всех. В подарки обязательно хлеб кладем, люди тех лет чтят его как что-то святое, — рассказывает директор музея Любовь Степаненко.

Традиции собираться вместе уже много лет. Ведь память и уважение – это лишь малая часть, чем нынешнее поколение работников "Владхлеба" может отблагодарить ветеранов.

Ветераны "Владхлеба". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ветераны "Владхлеба". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Нина Владимировна Кобелева. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

— Все мои родственники и знакомые удивляются, что нас каждый год собирают вместе, со всеми праздниками нас поздравляют. "Владхлеб" ценит традиции и мы рады увидеться, пообщаться друг с другом, вспомнить, как работали. Я в 58-ом пришла на завод. 50 лет проработала, — рассказывает Нина Владимировна Кобелева.

Хлебозавод уже не тот, что в военную пору, но работники, как и прежде – единая семья. Они с радостью встречают друг друга, рассказывают, как прожили год, вспоминают работу и обязательно споют бессмертные песни Победы.