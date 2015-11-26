Под эгидой Юнармии в Находке прошла спортивная военно-патриотическая игра «Победа»

Ребята показали навыки в ориентировании, прохождении минных полей, организации переправы, метании гранат, преодолении полосы препятствий
Общество 17:39
Полоса препятствий. Фото: пресс-служба администрации Находки

Спортивная военно-патриотическая игра "Победа" прошла в Находке. Соревнования, участие в которых приняли команды классов патриотической направленности из школ № 14, 26, 1 "Полюс", 7 "Эдельвейс", 25 "Гелиос", были посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свой полигон для мероприятия предоставил пейнтбольный клуб "Перун", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Игра "Победа" накануне 9 мая проводится в разных городах России, в Находке она состоялась впервые. Как отметил заместитель руководителя юнармейского движения Павел Бондаренко, организационную поддержку интересному проекту оказала администрация Находки, первый заместитель председателя городской думы Олег Серганов, офицеры в\ч 22938 и командир части, капитан третьего ранга Александр Кулешов.

В каждой команде за победу боролись по восемь юношей и две девушки. Для них было подготовлено 15 испытаний, в которых учитывался достаточно высокий уровень физической подготовки участников. Ребята показали свои навыки в ориентировании на местности, соревновались в прохождении минных полей, зоны поражения, организации переправы, метании гранат, уничтожении огневых точек условного противника, обнаружении и взятии флага, преодолении полосы препятствий по-пластунски. Как отметили сами школьники, даже для учащихся кадетских классов соревнования были не простыми, но интересными.

Лучших результатов достигла команда "Разведка" из школы № 26 (микрорайон Ливадия), на втором месте "Спасатель" из школы № 7 "Эдельвейс", на третьей ступени пьедестала ребята из школы № 1 "Полюс". В судейскую бригаду вошли руководители кадетских классов и офицеры воинской части.

Руководство юнармейского движения и представители администрации Находки вручили участникам игры "Победа" кубки, дипломы и медали. Военнослужащие приготовили для них ароматную и вкусную солдатскую кашу на полевой кухне. После напряжённых спортивных нагрузок угощение пришлось очень кстати.

Администрация Находкинского городского округа соревнования

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