Копию Знамени Победы развернули в Находке

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.
Общество 18:10
Копию Знамени Победы развернули в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Копию Знамени Победы развернули в торжественной обстановке на площади Муниципального центра культуры в Находке учащиеся кадетских классов и представители общественной организации ветеранов "Боевое братство". Участие в акции приняли первый заместитель главы администрации Находки Евгений Воронин, председатель думы городского округа Олег Серганов, представители администрации города и Совета ветеранов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова IIстепени Идрицкой стрелковой дивизии – является официальным государственным символом победы советского народа и его Вооружённых сил над фашистской Германией. Именно этот флаг был водружён 1 мая 1945 года на крыше рейхстага в Берлине.

О значимости этого символа для каждого россиянина, о необходимости беречь память о подвиге поколения, сохранившего свободу своей Родины, отстоявшего право на мирную жизнь для своих потомков, сказал в приветственном слове на открытии акции руководитель находкинского отделения "Боевого братства" Владимир Луценко.

Участники мероприятия, которым выпала честь развернуть копию Знамени Победы, выполнили эту ответственную задачу слаженно и организованно. Минутой молчания почтили собравшиеся память павших в Великой Отечественной войне.

"Акция прошла в Находке впервые и обязательно навсегда запомнится всем, кто стал её участником. Все мы должны помнить историю своей страны и в том числе – Знамени Победы", — подчеркнула начальник отдела управления образования администрации Находки Надежда Кудинова.

Администрация Находкинского городского округа 9 мая (праздник)

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