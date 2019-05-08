"Обочечникам нет!" - война против тех, кто объезжает пробки, набирает обороты

Водителей в дорожных войнах заставляют открывать кошельки

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Водители, в особенности те, кто то и дело объезжает пробки по обочинам, жалуются на новую напасть. Против "обочечников" развернута целая война, из-за которой им все чаще приходится открывать кошельки.

На загородных трассах появилось слишком много саморезов вдоль дорог, из-за этого водители прокалывают шины и вынуждены ставить "запаску" прямо на дороге, жалуются автомобилисты. Эксперты и те, кто в "оппозиции" к обочечникам, рассказали, откуда берутся саморезы на дорогах.

Так, по убеждению капитана раллийной команды "ГАЗ-Рейд Спорт" Вячеслава Субботина, обилие "гвоздей" на дорогах связано с тем, что дачники везут саморезы пачками на свои участки. В частности, многие из них ходят по обочинам дорог с сумками, набитыми инструментами, кульками гвоздей и саморезами, выразил мнение эксперт в комментарии АиФ.

Другие "ньюсмейкеры" придерживаются менее оптимистичной позиции по вопросу "откуда взялись саморезы". Как считает координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов, дачники с саморезами — не редкость, но еще чаще к этому делу причастны сотрудники пригородных шиномонтажных мастерских, которые хотят таким образом нарастить поток клиентов.

"Некоторые делают это незаметно и за несколько километров от населенного пункта, чтобы через прокол успел выйти воздух, и водитель смог обнаружить повреждение", — рассказал Шкуматов.

Россияне в пабликах и соцсетях дают еще одну "наводку" на тех, кто подкидывает саморезы. По мнению большинства участников обсуждений, саморезы активно разбрасывают вдоль дорог те водители, которые борются с "обочечниками". Из-за последних на загруженных трассах постоянные пробки. "Обочечники" создают так называемые "бутылочные горлышки", когда целым потоком пытаются вклиниться в ряд с обочины, поясняют дисциплинированные автомобилисты.

Эксперты предупреждают об опасности езды по обочинам дорог. Чаще всего саморезы лежат на краю дороги вместе с песком, который удерживает их. Тем, кому случайно не повезло наткнуться на "гвоздь" дают советы, как отремонтировать колесо на время. Для этого нужно возить с собой или специальные жгутики, купленные в автомагазинах или крупные саморезы. Если шину прокололо, нужно достать из колеса старый саморез и вкрутить на его место другой саморез, потолще, предварительно обмазав его герметиком. Это позволит проехать еще пару сотен километров до шиномонтажки.

Ольга Толмачева