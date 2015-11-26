Документ вручил председатель ЗС ПК Александр Ролик

Новый омбудсмен Приморья Юрий Мельников получил служебное удостоверение. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель краевого парламента Александр Ролик вручил служебное удостоверение новому уполномоченному по правам человека в Приморском крае Юрию Мельникову и провел рабочую встречу с коллективом аппарата омбудсмена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, Юрий Мельников вступил в должность 27 марта после утверждения на заседании Законодательного собрания Приморского края. Его кандидатура успешно прошла согласование уполномоченного по правам человека в РФ и депутатского корпуса.

Спикер краевого парламента вручил уполномоченному по правам человека удостоверение, в соответствии с законодательством этот документ подписывает председатель Законодательного собрания.

"Юрия Борисовича знаю не один десяток лет, мы взаимодействовали во время моей работы в федеральных структурах, думаю, что этот опыт будет помогать нам и в дальнейшем. Еще раз хочу пожелать ему успехов в работе на благо жителей Приморского края", — сказал Александр Ролик.

"Мы всегда работали в тесном контакте с Законодательным собранием Приморского края, у нас неплохие взаимоотношения и если возникают проблемы с корректировкой законодательства, мы обращаемся к депутатам и всегда находим отклик, — отметил Юрий Мельников. — В этом смысле сотрудничество будет продолжаться, думаю, будет уместно, если наши представители, и я будем участвовать в заседаниях комитетов при рассмотрении вопросов, затрагивающих права граждан".

Юрий Мельников предложил также более оперативно вносить изменения в краевые законы, направленные на обеспечение социальных прав граждан. Учитывая, что в последнее время было принято много нормативных актов, правоприменение которых уже выявило ряд недочетов.

Спикер краевого парламента поддержал инициативу уполномоченного:

"Наша работа должна строиться в постоянном взаимодействии. Одним из направлений депутатской деятельности является прием граждан. Также как и к вам, к нам обращаются по различным вопросам. По результатам обращений мы планируем свою законотворческую деятельность, обращаемся к губернатору, органам исполнительной власти или органам местного самоуправления. И мы готовы рассмотреть ваши предложения о том, что нужно доработать в законодательстве на основе правоприменительной практики".

Во время встречи с сотрудниками аппарата уполномоченного Александр Ролик обозначил важные направления деятельности данного института. В их числе — погружение в проблемы муниципальных образований, а также защита прав лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, колониях-поселениях и освободившихся из мест лишения свободы.

"Нам очень важно с этой категорией граждан вести планомерную работу, в первую очередь с точки зрения их социальной реабилитации и ресоциализации. Нам нужно, чтобы они не совершали новые преступления, а вернулись к нормальной жизни в обществе, могли найти работу и жилье", — сказал Александр Ролик.

В числе приоритетных спикер краевого парламента отметил задачу по реализации на территории Приморского края 11 национальных проектов. По мнению Александра Ролика, институт Уполномоченного при этом должен обратить особое внимание на обеспечение законных интересов и прав граждан. Актуальная для Приморья и проблема укрупнения муниципальных образований также связана с вопросами обеспечения прав граждан.

Юрий Мельников заверил, что работа представителей уполномоченного в муниципальных образованиях и график выездных приемов омбудсмена будет сориентирован на решение и этих вопросов. В числе же наиболее токсичных проблем сегодняшнего дня – нарушение прав граждан при точечной застройке во Владивостоке и недовольство населения работой медицинских организаций. Много обращений поступает, в частности, по поводу проведении медико-социальной экспертизы при оформлении инвалидности.