Лед и пламя: синоптики Приморья ожидают полярно разную погоду в крае и во Владивостоке

Пока центр Приморья будет отогреваться под жарким солнцем, Владивостоку останется лишь мечтать о тепле

Cиноптики Приморья ожидают полярно разную погоду в крае и во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Неоднозначный прогноз погоды на предстоящие длинные выходные дали метеорологи Приморья. За исключением 9 мая все остальные три дня майских каникул в столице Приморья ожидается безрадостная прохладная температура и морось, в то время как в центральных районах края благодаря теплому сектору циклона температура воздуха может пересечь отметку в +30 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

На погоду первого выходного дня будут влиять атмосферные фронты, на юге Дальнего Востока местами пройдёт небольшой и умеренный дождь. На большей территории Приморья 9 мая день ожидается тёплым, +10…+25 °С. Праздничный день порадует хорошей погодой жителей и гостей Владивостока. В городе без существенных осадков и тепло, +19…+21 °С.В последующие сутки фронты покинут Приморье, осадки прекратятся и прояснится.

В дальнейшем погоду будут определять два барических образования. Континентальная часть края будет находиться под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого расположится над северо-западным Китаем. Максимальные температуры воздуха в центральных районах могут быть выше +30 °С. А на побережье будет оказывать влияние антициклон, разместившийся над Японским морем, — в эти районы южными ветрами будет выноситься прохладный морской воздух и низкая облачность. Температура воздуха в прибрежных районах +6…+12 °С. Ночью в крае прохладно +5…+10 °С, на северо-востоке до −5 °С.

Во Владивостоке в выходные дни погода ухудшится. В столице Приморья будет облачно, ветрено и сыро, не исключена морось. Тепла не ожидается. Ночью +4…+7 °С, днём температура воздуха на 2–4 градуса выше.