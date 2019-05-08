Через годы, через расстоянья: Поезд Победы прибыл во Владивосток

Фоторепортажи

Через годы, через расстоянья: Поезд Победы прибыл во Владивосток

В преддверии Дня Победы в среду, 8 мая на Железнодорожный вокзал Владивостока прибыл "Поезд Победы" с советским магистральным паровозом серии Л "Лебедянка", разработанным в конце Великой Отечественной войны. Это уникальный исторический эшелон времен ХХ века. После торжественной встречи поезда на платформе прошел митинг и праздничный концерт, сообщает ИА PrimaMedia.

В составе "Поезда Победы" по данным ТАСС, пассажирские вагоны с ветеранами железнодорожного транспорта Приморья и платформы с образцами военной техники, включая автомобиль Студебекер US-6 с установкой БМ-31 "Андрюша", станковый пулемет Максима и другое оружие военных лет. Первый "Поезд Победы" отправился в путь 9 мая 1995 года в 50-ю годовщину Великой Отечественной Войны. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Важно сохранить память: митинг, посвященный 9 Мая, провела во Владивостоке "Опора России"

Куда нельзя, а куда нужно: все о праздновании Дня Победы во Владивостоке

8.05.2019

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

4 мая, 22:44
52
 "Луч" на своем поле уступил ярославскому "Шиннику"
4 мая, 17:19
49
 Пыль дорог и ветра свист - во Владивостоке прошло открытие байкерского сезона
4 мая, 15:23
47
 "Just Ride!" - байкерши Владивостока отметили Международный день мотоциклисток
2 мая, 10:33
28
 «Мы обязательно встретимся!» - концерт Дельфина во Владивостоке (ФОТО)
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia