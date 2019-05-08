Через годы, через расстоянья: Поезд Победы прибыл во Владивосток

В преддверии Дня Победы в среду, 8 мая на Железнодорожный вокзал Владивостока прибыл "Поезд Победы" с советским магистральным паровозом серии Л "Лебедянка", разработанным в конце Великой Отечественной войны. Это уникальный исторический эшелон времен ХХ века. После торжественной встречи поезда на платформе прошел митинг и праздничный концерт, сообщает ИА PrimaMedia.

В составе "Поезда Победы" по данным ТАСС, пассажирские вагоны с ветеранами железнодорожного транспорта Приморья и платформы с образцами военной техники, включая автомобиль Студебекер US-6 с установкой БМ-31 "Андрюша", станковый пулемет Максима и другое оружие военных лет. Первый "Поезд Победы" отправился в путь 9 мая 1995 года в 50-ю годовщину Великой Отечественной Войны. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.

8.05.2019