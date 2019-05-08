В России у домашних животных «могилы лучше, чем у людей»

Чтобы похоронить домашних животных с почестями, надо арендовать участок на кладбище
Общество 20:20

Москвичи решили последовать примеру иностранцев, для которых хоронить домашних животных на кладбище – норма. В российской столице такая практика набирает обороты с 2007 года.

Пока единственное учреждение, которое занимается захоронением "Тузиков и Мурзиков", называется "Последний приют". Там отмечают, что долго добивались официального разрешения на создание кладбища для домашних животных.

Многие граждане были недовольны, аргументировав, что у животных могилы лучше, чем у людей, пишет ФАН.

За границей, к слову, такая практика пользуется популярностью на протяжении 100 лет. Однако к кладбищу домашних животных есть определенные требования. В могиле должен находиться исключительно прах животного. Кремацию можно заказать в "Последнем приюте" или у частных фирм, которые предоставляют эти услуги.

Место на кладбище можно только снять в аренду, а не выкупить. Год аренды ячейки обойдется в четыре тысячи рублей, а участка — в шесть тысяч рублей. В "Последнем приюте" есть также VIP-зона, место в которой стоит 12 тысяч рублей в год.

Для кого такие условия не по карману, можно развеять прах питомца в "Саду воспоминаний" — это своеобразная братская могила. Сообщается, что жители российской столицы приходят туда с цветами, фотографиями умерших зверушек, а также игрушками.

Страшная история, связанная с кладбищем домашних животных, произошла в Липецке. Семья, где умер "по неосторожности родителей" полуторагодовалый ребенок, похоронила его на кладбище, где покоятся домашние питомцы и скрыла смерть ребенка. При этом, горе-родители продолжали получать социальные пособия на ребенка, пишет most.tv. Возбуждено уголовное дело.

Карина Красилова

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