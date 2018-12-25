Уроженец приморской столицы рассказал о том, как перевез семью через экватор, чтобы вернуть африканским детям детство

Герой Вдудя родом из Владивостока создал футбольный лагерь в голодающей Замбии. Фото: скриншот видео

Уникальной истории жизни рожденного во Владивостоке Иосифа Тимченко, бывшего помощника игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге, а теперь тренера по футболу для африканских детей, Юрий Дудь посвятил целый 50-минутный выпуск своей программы. В ней уроженец Приморья поделился, чего ему стоили такие глобальные перемены и к чему они его привели, сообщает ИА PrimaMedia.

В одну из самых бедных стран мира — Замбию 33-летний Тимченко приехал из Санкт-Петербурга, где, по его словам, работал "батлером" у игроков "Зенита". Выполнял обязанности водителя, помогал с детьми, составлял расписание, решал различные бытовые вопросы. Но со временем наниматели Тимченко команду покинули. А он отправился в отпуск в Кению, где все и изменилось. Именно там он увидел, как живется детям, у многих из которых нет ни еды, ни обуви, ни возможности учится. Здесь Иосиф принял решение отправиться в Африку, чтобы обучать этих детей.



Герой Вдудя родом из Владивостока создал футбольный лагерь в голодающей Замбии. Фото: скриншот видео

Перевезти ему предстояло не только себя, но и всю свою семью: супругу и трех детей. В этом Иосифу частично помог один из игроков "Зенита". Также энтузиасту пришлось устроить распродажу вещей из своего гаража и распрощаться с любимым Фольксвагеном Поло. На этом он заработал около 1 миллиона рублей. Вот только волею судьбы переехал энтузиаст в город Лусака в Замбии, где он и живет по сей день.

— Я приехал с детьми играть, у которых нет детства. Я увидел, что здесь действительно у детей нет детства. Но теперь ступенька за ступенькой мы идем к тому, что растем в футбольный клуб, — говорит Иосиф.

Сегодня Иосиф тренирует ребят из детской команды по футболу "Восход", которую сам создал и в которую сам закупает спортивное снаряжение. Помимо этого Тимченко помогает ребятам с продуктами и поддерживает их командный дух. Раз в неделю среди детей проходят соревнования, победившая команда отправляется в гости к тренеру, где ее ждет вкусная курица и игры на приставке.

Примечательно, что сам Тимченко – вовсе не тренер и соответствующего образования у него нет. Иосиф опирается на опыт, который получил, наблюдая за именитыми тренерами "Зенита", и на теоретические знания.



Герой Вдудя родом из Владивостока создал футбольный лагерь в голодающей Замбии. Фото: скриншот видео

Сегодня перед мужчиной стоит серьезная задача: наладить тренировочный процесс в своей команде он намерен к январю 2020 года. Вот только у самого у него средств на проживание в далекой Африке хватает лишь на лето 2019. Несмотря на это, энтузиаст не отчаивается и рассчитывает собрать необходимую сумму посредством краудфандинговых сервисов, через которые он уже неоднократно получал "донаты".

Напомним, видео-ролики на канале Дудя набирают колоссальное количество просмотров. Всего на канал подписано 5,1 миллиона человек. С февраля 2017 года молодой блогер и журналист Юрий Дудь стремительно набирает популярность. Свою славу он снискал благодаря своей жесткой манере интервьюирования, в которой Дудь общается с героями своих передач. На момент публикации материала, видеоролик с Иосифом Тимченко набрал уже более 1,8 миллионов просмотров.