"Спасибо за Победу!" - коммунальщики поздравляют ветеранов во Владивостоке

Хорошую традицию дарить подарки ветеранам фронта и тыла ко Дню Победы продолжили в управляющей компании 71-го микрорайона

Директор УК 71-го микрорайона Илья Орлов и ветеран Федор Федорович Янкин. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Вечер накануне всенародного праздника 9 Мая директор ООО "Управляющая компания 71-го микрорайона" Илья Орлов совместно с председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмилой Таран посвятили приятной миссии. Они посещали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в домах, которые обслуживает управляющая компания. Говорили слова благодарности за Великую Победу, дарили продуктовые наборы, а женщинам преподносили еще и букеты красивых роз. О том, как это было — в репортаже корр. ИА PrimaMedia.

"С праздником! С Днем Победы. Спасибо огромное за то, что вы есть. Нам очень приятно видеть вас по-прежнему молодыми душой и такими же красивыми. Пожалуйста, не болейте, будьте здоровы! Если нужна какая-нибудь помощь, говорите, не стесняйтесь", — приветствовали гости ветеранов.

В ответ звучали слова благодарности за то, что нынешнее поколение не забывает тех, кто внес свой вклад в общую победу, кто на фронте, кто в тылу. Увы, неумолимые годы берут свое. Но и привычка быть нужными своим детям, внукам и правнукам придает ветеранам новые силы. Тем более что на дворе новая весна, еще один День Победы, главный праздник в их судьбе.

Так, 93-летний Федор Федорович Янкин встретил "тот самый, долгожданный" в Восточной Пруссии, в Кенигсберге, в одной из частей 3-го Белорусского фронта.

Призвали Федора Федоровича в 1943 году. Сказали, будешь стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2, "летающем танке", как их еще называли. Но представитель авиационной части вовремя не прибыл за пополнением, и стал Федор Федорович военным шофером, сперва отучившись на специальных курсах в Челябинской области.

"В 1944 году нас отправили на фронт. Приехали в Белоруссию, в только что освобожденный Минск. Вот с того момента и пошла наша война", — вспоминает Федор Федорович.

Задания приходилось выполнять разные. Бывали рейсы и на передовую, и особые поручения в лесах Польши и Литвы. О том, как воевал Федор Янкин, говорят боевые награды, приколотые к праздничному пиджаку, который пока покоится на плечиках. Но уже завтра ветеран с гордостью наденет его. День Победы — его день, этот праздник он ждет всегда с особым чувством.

"День Победы — радость великая, — а это уже вспоминает Мария Ивановна Довженко. — Я на Украине жила, в Черниговской области. Когда немцев прогнали, нашему счастью не было предела. Что мы при немцах видели? Холод да голод. Босые ходили, травой питались. Из хаты нас выгнали, да еще издевались по-всякому".



Депутат Думы г. Владивостока Людмила Таран поздравляет с Днем Победы Марию Ивановну Довженко. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Со своим будущим мужем Мария Ивановна встретилась после войны (он был старше на 11 лет). Служил он в авиации, механиком. Начал боевой путь в Москве, а завершил в Берлине. Воевал здорово. Об этом говорят его боевые награды, среди которых есть и медаль "За отвагу" (ее вручали за личное мужество), и орден Красной Звезды.

И в свои 89 лет Мария Ивановна остается активной, благодаря ее увлечению цветоводством, клумбы возле дома радуют глаз с ранней весны до поздней осени.



Мария Ивановна бережно хранит награды мужа. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

А вот Владимир Захаровича Колчанова мы дома не застали. "Уехал на дачу", — сказал его жена Тамара Евтифеевна. Жаль, конечно, ведь хозяин дома — сталинградец. Когда началась битва за город на Волге, ему было всего 10 лет.

"Они жили в Петропавловском районе, где была переправа на другой берег Волги. Все, что там было, происходило у него прямо на глазах. Немцы обстреливали переправу снарядами. Когда попадали, вода становилась красной", — рассказывает Тамара Евтифеевна.

Потом была победа. Сначала в Сталинградской битве, ставшей поворотным моментом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. А потом и окончательная победа над фашисткой Германией.



Илья Орлов и Людмила Таран с Тамарой Евтифеевной Колчановой. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Ну а сталинградская закалка сказалась на всей дальнейшей жизни Владимира Захаровича. Без малого 30 лет он проработал начальником дизельного цеха на одном из военных заводов Владивостока. Должность хлопотная, требующая досконального знания техники, и умения добиваться от подчиненных неукоснительного выполнения их обязанностей. И это при мягком характере (так, во всяком случае, утверждает жена). Вместе они уже 61 год, живут душа в душу, вместе делят и радости, и печали, трудности и достижения, вместе отмечают любимый праздник — День Победы.

— У меня два любимых праздника в году — Новый год и День Победы, — признается председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран. — В День Победы я всегда вспоминаю своего дедушку Ивана Ефимовича, который воевал получил ранения, был награжден орденами и медалями, дошел до Берлина, участвовал в штурме рейхстага, был в группе, которая водружала над ним флаг. С малых лет я была воспитана на теме патриотизма. В нашей семье 9 Мая — самый почитаемый праздник. И хотя в этот день у нас родились два человека — мой отец и я, гости всегда первые тосты поднимали за Победу и за ее героев.

Особым праздником является 9 Мая и для директора ООО "Управляющая компания 71-го микрорайона" Ильи Орлова.

— Всегда, сколько себя помню, смотрели трансляцию парада Победы с Красной площади. Какое чувство возникало, когда видел красивых и бравых ребят, печатающих шаг в военной форме, словами не передать, — говорит он. — И, конечно, всегда возникают слова благодарности и большой признательности ветеранам. Большое им человеческое спасибо!