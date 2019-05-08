«Сидевшие в хвосте, не успели шелохнуться»: новые подробности спасения из горящего лайнера

Пассажир рассказал, как ему удалось выбраться из самолета
Происшествия 22:20
Погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице. Фото: Пресс-служба СК РФ

Стали известны новые подробности того, что произошло во время спасения пассажиров из горящего самолета в Шереметьево. Об этом рассказал один из участников трагедии – пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Евгений Климов, пишет "360".

По словам жителя Мурманска, он задремал, находясь на 8 ряду. Когда вспыхнуло пламя, пассажиры, сидевшие в хвосте, не успели даже шелохнуться.

— Паника на борту началась в тот момент, когда самолет загорелся. Во время эвакуации я встал, выпустил сидевших рядом пассажиров. Одна женщина вышла, вторая вроде бы тоже вышла, но ее почему-то мы потом не нашли. И в списках пропавших она числится, — рассказал Климов.

Когда мужчина увидел черный дым, он пригнулся ниже к полу и стал мелкими вдохами впускать в себя воздух, задерживая дыхание. Впереди он видел только черную тьму. Мужчину вытолкнули на улицу бортпроводницы и вышли следом за ним.

Никакой давки, по словам спасенного пассажира, во время эвакуации он не заметил — "чемоданы" вероятно спасали только пассажиры бизнес-класса.

Выбравшись на улицу, Климов увидел, что самолет был в огне от крыльев до хвоста.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет SSJ-100 "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск и загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате произошедшего погиб 41 человек, выжили 37, из них 10 находятся в больнице.

Карина Красилова

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