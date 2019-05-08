Футболисты сборной России отправятся в колонию общего режима

Пресненский суд Москвы вынес приговор Мамаеву и Кокорину
Происшествия 8 мая, 23:35
Символ правосудия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Футболисты сборной России отправятся в колонию общего режима. Пресненский суд Москвы вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Сегодня суд назначил футболистам "Зенита" и "Краснодара" Александру Кокорину и Павлу Мамаеву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, Кокорин — 1 год и 6 месяцев. Другие фигуранты дела, знакомый спортсменов Александр Протасавицкий и младший брат Кокорина Кирилл, также были признаны виновными и приговорены к 1 году и 5 месяцам к 1 году и 6 месяцам лишения свободы соответственно. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд решил оставить осужденных под стражей до вступления приговора в законную силу. Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в кафе также получил телесные повреждения гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Вначале возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Никифор Зуев

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