Страховщиков обязали быть честнее с гражданами – сенатор Ростислав Гольдштейн

С 7 мая в России вступили в силу стандарты защиты прав потребителей страховых услуг и совершения страховщиками операций на финансовом рынке

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

С 7 мая в России вступили в силу стандарты защиты прав потребителей страховых услуг и совершения страховщиками операций на финансовом рынке. Новые правила обязывают отрасль давать клиентами максимум информации об услугах и получать обратную связь, подтверждение, что клиент правильно понял все условия и согласился с ними, сообщает ИА PrimaMedia.

Теперь запрещено ставить заключение договора по одному виду страхования в зависимость от наличия договора по другому виду или согласия клиента приобрести какой-либо финансовый продукт. Это избавит потребителей от навязывания полисов и дополнительных услуг.

Что касается инвестиционных договоров страхования жизни, то теперь страховщики и их посредники обязаны предупреждать о рисках, об отсутствии гарантирования получения дохода по договору и о порядке расчета выкупной суммы. Потребители теперь смогут заключать в рассрочку такой договор страхования, который можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него. Это еще одна новация, введенная базовыми стандартами, которая делает договор страхования более гибким и позволяет более полно учесть интересы потребителей и снизить цену договора.

— Новые нормы не только избавляют клиентов страховых компаний от навязанных услуг, лишних трат, введения в заблуждение, но и помогают самим страховщикам изменить отношение населения к их бизнесу, повысить доверие к институту страхования. Ограничения для страховых компаний в их действиях может стимулировать приток клиентов, которые чувствительны к тому, как к ним относятся, потому как уловки, на которые до этого шли страховщики, не способствуют развитию этой отрасли. Иными словами, страховщиков обязали быть честными со своими клиентами. И теперь важно, чтобы за исполнением установленных правил осуществлялся контроль, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Контроль за соблюдением стандартов — зона ответственности саморегулируемой организации (СРО) — Всероссийского союза страховщиков. К нарушителям могут применяться санкции: предупреждение, наложение штрафа, исключение из рядов членов СРО.