Педагогов научат, как вести себя в соцсетях

Соответствующие рекомендации учителям разработают в Минпросвещения
Общество 01:05
В социальной сети. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Российских педагогов научат, как вести себя в соцсетях. Соответствующие рекомендации учителям разработают в Минпросвещения.

Данные рекомендации помогут педагогам формировать свой профессиональный имидж. Об этом заявил директор департамента Минпросвещения Андрей Емельянов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ вместе с экспертами собирается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. Как сказал Емельянов, этот вопрос приобрел особую значимость в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа.

Он добавил, что информирование педагогов и учащихся различных образовательных учреждений о правилах поведения в соцсетях широко распространено за границей. В некоторых государствах школы, лицеи, колледжи и вузы формируют специальные руководства и инструкции на эту тему.

Никифор Зуев

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