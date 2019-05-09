Соответствующие рекомендации учителям разработают в Минпросвещения

В социальной сети. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Российских педагогов научат, как вести себя в соцсетях. Соответствующие рекомендации учителям разработают в Минпросвещения.

Данные рекомендации помогут педагогам формировать свой профессиональный имидж. Об этом заявил директор департамента Минпросвещения Андрей Емельянов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ вместе с экспертами собирается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. Как сказал Емельянов, этот вопрос приобрел особую значимость в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа.

Он добавил, что информирование педагогов и учащихся различных образовательных учреждений о правилах поведения в соцсетях широко распространено за границей. В некоторых государствах школы, лицеи, колледжи и вузы формируют специальные руководства и инструкции на эту тему.

Никифор Зуев