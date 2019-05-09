Российские чиновники будут питаться в школьных столовых

На обед им выделят 69 рублей

Столовая. Фото: Александр Музыка, ИА EAOMedia

Чиновники крупного российского города целый месяц будут питаться в школьных столовых. На обед им выделят 69 рублей.

Такой эксперимент решили провести в Казани. В столице Татарстана депутаты городской думы и сотрудники исполнительного комитета будут весь май обедать в школьных столовых на вышеуказанную сумму. Соответствующее распоряжение дал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает РИА Новости. По данным агентства, на такие экстраординарные меры руководство города пошло для того чтобы проверить качество питания учеников казанских школ.

Метшин распорядился, чтобы все 162 школы распределили между чиновниками. И весь май, с понедельника по субботу, солидные мужчины в пиджаках и галстуках будут обедать в школьных столовых. Они будут приезжать без предупреждения, с 69 рублями в кармане, и обедать, уверен мэр . По его словам, организация питания в городских школах оставляет желать лучшего.

Мэр города также отметил, что из-за роста цен на продукты накормить вкусно детей при двухразовом питании — задача непростая. К проверке качества школьного питания планируется также привлечь родителей учеников.

Никифор Зуев