Красивые фото военной техники и колонн на большом параде Победы в центре Владивостока

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Красивые фото военной техники и колонн на большом параде Победы в центре Владивостока

Приморье традиционно среди первых регионов России начало празднование Дня Победы. В открытии военного парада во Владивостоке приняли участие Губернатор края Олег Кожемяко, командующий ТОФ Сергей Авакянц, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети войны, тысячи жителей и гостей города.

Военный парад традиционно начался с выноса флага Российской Федерации и Знамени Победы знаменной группой в составе офицеров Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова.

Парадный строй открыли наследники прославленных флотоводцев – офицеры ТОФ. Следом за ними прошли моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Далее в парадном строю – моряки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сводный батальон морской авиации Краснознаменной Порт-Артурской базы ТОФ.

Впервые участие в военном параде принял сводный расчет военнослужащих-женщин. За ними – десантники разведывательного батальона отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ, сотрудники главного регионального управления МЧС России, курсанты Дальневосточной пожарной-спасательной академии МЧС РФ, филиала Нахимовского военно-морского училища, Морского государственного университета имени адмирала Невельского, личный состав Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморью, воспитанники Уссурийского суворовского военного училища и Всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ". Парадный строй закрыли курсанты Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова.

В составе парадных расчетов проехали 53 единицы боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-82-А, боевая машина БРДМ-2px, автомашины повышенной проходимости "Урал", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", боевые машины зенитно-ракетного комплекса ближнего действия "ОСА" и другие.

9.05.2019

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