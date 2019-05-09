Андрей Хапочкин: Никого из жителей Красногорска власти не оставят один на один с бедой

Островные политики провели встречу с жителями Красногорска

Андрей Хапочкин и Валерий Лимаренко на встрече с жителями Красногорска. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Депутаты Андрей Хапочкин, Наталья Коршунова и Андрей Поляков из фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Сахалинской областной Думе вместе с врио губернатора Валерием Лимаренко встретились с жителями села Красногорск Томаринского городского округа, пострадавшими 3 мая от пожара. Отметим, что депутат Наталья Коршунова, являющаяся заместителем секретаря Сахалинского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", побывала на месте чрезвычайного происшествия уже на следующий день после пожара и затем сообщила партийной фракции в областном парламенте о встречах с людьми, масштабах произошедшей беды, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

Стало известно, что 3 мая 2019 года в Красногорске был сильный ветер в 20 метров в секунду и пожар случился из-за загорания прошлогодней сухой травы. Причины возгорания выясняются, возбуждено уголовное дело. Огонь перекинулся сначала на один деревянный дом по улице Лермонтова, 5, далее пожар охватил следующие четыре одноквартирных дома. От них — по розе ветров — огонь перекинулся на хозяйственные постройки. Стена огня шириной примерно в 200 метров после этого двинулась на два двухэтажных шлакоблочных 8-квартирных дома. В считанное время от этих домов остались только закопченные стены. К счастью, в огне никто не погиб, но жилье и все имущество потеряли 20 семей или 31 житель села. Среди них 3 ребенка, 4 инвалида и 9 пенсионеров.

Красногорск. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Красногорск. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Красногорск. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 3

— Всем пострадавшим планируется приобретение жилья на вторичном рынке. В настоящее время изучаются все предложения. Необходимо купить 7 однокомнатных и 13 двухкомнатных квартир. В настоящий момент пять семей поселены в квартиры муниципального маневренного фонда, остальные пока разместились родственников, — рассказал секретарь регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", председатель областной Думы Андрей Хапочкин. — На вторичном рынке местной администрацией квартиры уже подобраны: 12 квартир в микрорайоне "Лесотарный", 8 квартир — в центре поселка. Идет оформление документов для того, чтобы люди при государственной поддержке могли их купить. Никого из жителей Красногорска один на один с бедой не оставим.

По поручению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко выплаты жителям Красногорска, потерявшим жилье в результате пожара, составят каждому по 300 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей из муниципального бюджета Томаринского городского округа на приобретение предметов первой необходимости. Каждому прописанному в сгоревшем доме или квартире полагаются обе выплаты. Таким образом семье из трех человек помогут суммой в 1 млн 50 тысяч рублей. Сверх этого по 50 тысяч рублей получат погорельцы, признанные малоимущими.

Встреча с жителями Красногорска. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы Встреча с жителями Красногорска. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы 1 / 2

На встрече с врио губернатора и депутатами областной Думы никто из жителей не остался без ответа на свой вопрос. Определены жесткие сроки расселения людей в новое жилье, утилизации сгоревших домов и построек, выплаты компенсационных средств из областного и муниципального бюджетов. Также в ходе встречи погорельцы, пожелавшие остаться в Красногорске, попросили помочь им в восстановлении хозяйственных построек. Вопрос был решен оперативно – врио губернатора области поручил выделить пострадавшим пиломатериалы из областного материального резерва.