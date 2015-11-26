В Артеме масштабно прошла акция "Бессмертный полк"

Более двух тысяч артемовцев вышли на центральную улицу города (ФОТО)

"Бессмертный полк" в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма

Артемовский городской округ (АГО) отмечает сегодня, 9 мая, 74 годовщину Великой Победы. Торжественный мероприятия в Артеме в честь дня Победы начались с шествия колонны "Бессмертного полка". Почти две тысячи артемовцев с портретами своих родных, погибших на фронтах войны или уже умерших в мирное время, прошли по центральной улице города, сообщает ИА PrimaMedia.

По традиции в Артеме торжественное шествие колонны началось в районе автобусной остановки "Комсомольская". Шествие "Бессмертного полка" растянулось на всю улицу Фрунзе до памятника-мемориала артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же прошла торжественная церемония возложения гирлянды и цветов к мемориалу. В возложении гирлянды приняли участие глава АГО Александр Авдеев, депутат Государственной Думы Владимир Новиков, депутаты думы Артема, ветераны, представители общественных организаций.

Отметим, что также возле памятника-мемориала артёмовцам прошла акция "Георгиевская лента". Под открытым небом были размещены фотографии и краткие биографии солдатов, которые воевали на фронте.