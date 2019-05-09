40 тысяч человек объединил "Бессмертный полк" во Владивостоке. Трогательный фоторепортаж

В этом году Международная общественная акция "Бессмертный полк", призванная сохранить память о поколении Великой Отечественной войны, прошла в Приморье в седьмой раз. По традиции самым многочисленным стало шествие во Владивостоке, объединив около 40 тысяч человек.

Торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходят 9 мая по всей стране. Чтобы сохранить память о том, какой ценой досталась миру Победа над фашизмом, в этот день россияне пройдут по улицам своих городов с портретами родных и близких, сражавшихся с 1941 по 1945 годы на полях Великой Отечественной.

Отметим, в этом году в "Бессмертном полку" во Владивостоке приняла участие многочисленная делегация из Китайской Народной Республики. Граждане из этой страны так же пронесли по центральным улицам города портреты своих близких, вместе с советским народом отстоявших мир от "коричневой чумы".

9.05.2019