Память, песни и поздравления: Как Владивосток отмечает День победы (фоторепортаж)

В первой половине дня в приморской столице прошел большой парад
Общество 15:47
Как Владивосток отмечает День победы. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Приморский край отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 9 мая, шествия "Бессмертный полк" объединили почти 125 тысяч человек по всему краю. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 400 тысяч приморцев, в том числе более 85 тысяч во Владивостоке.

По традиции Владивосток принял самый масштабный Парад Победы. По улице Светланской в этот день прошли более 1,7 тысячи военнослужащих и проехали более 50 единиц боевой техники.

Во Владивостоке на центральной площади организована концертная программа (6+) с участием лучших коллективов края. Все желающие могли отведать солдатской каши и пройти собеседование в пункте отбора на военную службу. Здесь же развернулась и музыкально-танцевальная площадка. Гостей праздника танцевали вальс и насладились музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века.

В Адмиральском сквере прошла акция "Солдатская каша"(18+) (ул. Светланская, 48). Ее участниками стали ветераны Великой Отечественной войны. Для них был организован концерт. Здесь же прошел танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко"Синий платочек".

В 18.00 на территории Спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы"(6+). Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.

Вечерняя программа начнется в 20.00 (6+). Гостем программы станет популярный российский певец Алексей Воробьев. Вход свободен для всех жителей и гостей края.

В 22.00 во Владивостоке прогремит салют (6+) одновременно из пяти точек дальневосточной столицы: на площади Борцов за власть Советов, острове Русский (п.Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13, и на сопке Бурачка. На центральной площади фейерверк впервые продлится 12 минут.

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