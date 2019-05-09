74-ю годовщину Дня Победы отметили в Южно-Сахалинске

Фоторепортаж: парад и возложение цветов в честь Дня Победы
Общество 16:35
День Победы в Южно-Сахалинске. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Парад в честь Дня Победы прошел на площади Победы в Южно-Сахалинске 9 мая. На площади собрались ветераны и дети войны, политики, жители и гости областной столицы, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

По традиции парад открыл командир 68-го армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков.

— Сегодня в парадном строю присутствуют сыновья, внуки и правнуки солдат той великой войны. Они держат равнение на флаг Победы и готовы защищать свою родину. Поздравляю всех с Днем Победы, слава народу-победителю, слава ветеранам-фронтовикам, слава России! Ура!, — сказал Дмитрий Глушенков.

Следующим обратился к сахалинцам глава региона Валерий Лимаренко.

— Мы называем эту победу великой, и это действительно так. Наш народ сделал невозможное — разгромил фашистскую военную машину, которая на тот момент считалась сильнейшей. Это не было чудом — дело в нашей силе духа и любви к Родине, способности сплотиться ради единой цели и добиться успеха там, где другие отступают. А ветераны — наша гордость, лучший пример для подрастающего поколения, как оставаться человеком даже в самые сложные времена. Ура, товарищи, — поздравил присутствующих Валерий Лимаренко.

Далее, более тысячи солдат, сержантов и офицеров различных родов войск сахалинского гарнизона прошли торжественным маршем. Строевую выучку также продемонстрировали кадеты, юнармейцы, представители Росгвардии и других силовых структур. Не остались в стороне и женщины-военнослужащие. После прохождения личного состава, более 15-ти единиц военной техники проехали праздничной колонной.

После парада был сформирован бессмертный полк и праздник плавно переместился на площадь Славы, там прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню.

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