Праздник, который объединяет: День Победы в Первореченском районе собрал сотни горожан

Масштабную праздничную программу для детей и взрослых организовала «Справедливая Россия» (ФОТО)

День Победы в Первореченском районе организовала "Справедливая Россия". Фото: ИА PrimaMedia

Поздравления ветеранов, выступление лучших коллективов города, демонстрация боевой техники и амуниции времен Великой Отечественной войны, полевая кухня и площадки для детей. Большая праздничная программа в День Победы развернулась в Первореченском районе Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. По традиции организаторами выступили Приморское региональное отделение партии "Справедливая Россия", администрация краевой столицы, Первореченского района, а также компания "Подряд".

"9 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил". День Победы невозможно представить без этих слов и военных песен.

В первых рядах по традиции – ветераны, а на сцене лучшие коллективы Владивостока. Посмотреть праздничный концерт пришли сотни жителей Первореченского района. Организаторам пришлось даже доставлять скамейки.

— У меня отец воевал, остался жив. 9 Мая – это боль. Мы, дети войны, все это ощутили. Всегда слезы на глазах. Были на Параде, вот вернулись домой и пришли сюда. Праздник хороший организовали. С удовольствием слушаем, смотрим и любуемся, — рассказывает Наталья Еркина.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

Примечательно, на площадке собралось очень много школьников. Ребята с интересом слушали песни военных лет. Праздничная программа здесь проходит каждый год, и они уже по привычке 9 Мая устремляются сюда.

— Через песни, выступления артистов чувствуется вся боль войны. Бабушка мне много рассказывала про своего папу, который воевал, хотя он особо не любил рассказывать о том времени и всегда отшучивался. Знаю, это было очень тяжелое время. Я уже была на Параде, смотрела шествие Бессмертного полка и вот вернулась домой, чтобы прийти сюда, — рассказывает школьница Алина.

Молодые справедливороссы провели акцию георгиевская ленточка. Это главный атрибут Дня Победы.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

3 года 10 месяцев и 18 дней длилась война. 1418 дней. Самый трогательный момент – запуск в небо белых "журавлей". Память погибших почтили минутой молчания. Каждый третий житель Владивостока не вернулся с полей сражений, из них 4021 – первореченцы. К обелиску возложили цветы.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

— Наш город достойно носит звание города Воинской Славы. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и мирного неба над головой. С праздником жители Первореченского района и жители Владивостока! Мы всегда будем помнить и чтить то, что для нас сделали наши деды, матери и просто хорошие люди, о которых нельзя забывать, — поздравил гостей праздника глава администрации Владивостока Олег Гуменюк.

Еще задолго до праздничного концерта начали работать различные детские площадки. Сделать слайм, расписать пряник или самостоятельно выбить чеканку на монете – каждый ребенок нашел развлечение по душе. Но больше всего внимание ребятни привлекла выставка боевого вооружения Великой Отечественной войны.

— Я побывала уже практически везде. Выставка очень интересная. Мой прадедушка воевал, и у него, наверное, было такое же оружие. Оно помогло победить. Мне мама рассказывала про войну, что это очень страшно. В школе фильм показывали, и мы все плакали, очень много людей погибло и детей тоже, многие погибали, потому что кушать было нечего, — рассказывает десятилетняя Аня.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Пулеметы, винтовки, автоматы, полевой телефон, каски. Снаряжение и вооружение Красной Армии представил военно-патриотический клуб "Владкомрад".

— Великий праздник сегодня. День, который нужно помнить и уважать обязательно, потому что Победа подтвердила мужество и храбрость советского народа, который заплатил за это ценой своей жизни. Рассказываем детям о военном снаряжении, им очень интересно, особенно мальчишкам. Это именно те экземпляры, которые использовали во время войны, — рассказывает Алексей Корнеев.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

Неподалеку развернулась полевая кухня. Во время войны такие обычно состояли из двух котлов, сегодня, конечно, кухня не времен Великой Отечественной, но вкус настоящей "солдатской" каши повара гарантировали.

— 50 килограммов гречки, 144 банки тушенки использовали. Каша насыщенная и очень вкусная. Приготовили на 1000 человек, есть и хлеб, и чай, — рассказали сотрудники Росгвардии.

И правда, за кашей выстроилась огромная очередь. Для удобства, особенно, пожилых людей рядом поставили несколько больших столов со скамьями. А подрастающее поколение обступили с тарелками саму полевую кухню. Вот такой он – дух боевого братства.

— Мы видели голод, холод, унижения. Чтобы этого не повторилось, давайте делать все возможное и воспитывать наших детей в духе преданности Родине, преданности защищать ее до последнего дыхания. От того, что мы будем нашим детям рассказывать, зависит будущее наших детей, — считает Председатель Совета ветеранов Первореченского района Иван Федорович Панасюк и отмечает важность проведения таких мероприятий, в первую очередь, для подрастающего поколения.

День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia День Победы в Первореченском районе организовала «Справедливая Россия». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Также прошли показательные выступления регионального отделения национального клуба породы "Восточно-европейская овчарка" и Приморского краевого клуба служебного собаководства. Праздничная программа длилась несколько часов. К частице настоящей истории и проникнуться духом 9 Мая смог каждый.

— Одно из главных значений Дня Победы сегодня — это то, что этот праздник действительно объединяет, заставляет забыть о разногласиях и вспомнить о том, что мы — великий народ великой страны, — отметил депутат ЗС ПК от партии "Справедливая Россия" Алексей Козицкий. — Мы проводим этот праздник уже седьмой год подряд и видим, что запрос у людей на чувство единства — просто огромный. Я думаю, что такие простые, но вместе с тем самые главные моменты очень нужны сегодня нашему обществу. Всех — с Днем Победы, нашим ветеранам, труженикам тыла — крепкого здоровья, внимания и заботы, всем жителям Приморья и России — мира и согласия.