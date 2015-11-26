Международный Победный заплыв состоялся на Спортивной гавани во Владивостоке

Губернатор Олег Кожемяко вместе с другими участниками вплавь преодолел морскую дистанцию

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошел в водноспортивном центре ЦСКА. Участие в нем приняли спортсмены и любители плавания из России и Китайской Народной Республики. Губернатор Олег Кожемяко захотел почтить память солдат, погибших на дальневосточных суднах. Поэтому глава края проплыл дистанцию от 100 до 500 м вместе с другими участниками. По окончанию заплыва всех пловцов наградили медалями, сообщает ИА PrimaMedia.

Китайские спортсмены прибыли во Владивосток специально для прохождения Победного заплыва. В Великую Отечественную войну советская армия бок о бок с солдатами КНДР боролась против фашизма. Плаванье в открытой воде также, как когда-то – более 70 лет назад, объединило людей разных государств и национальностей. Представитель КНДР передал губернатору в знак дружбы и благодарности их клубный флаг.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

"Сегодня здесь собрались спортсмены из Хабаровского и Приморского краев. Сегодня здесь присутствуют спортсмены из Китайской народной республики, – те, с кем мы вместе воевали в Великую Отечественную войну и закончили ее освобождением Маньчжурии. За освобождение Китая полегло 16 тысяч советских солдат. Это наш общий праздник. И очень символично, что в заплыве участвуют китайские спортсмены. Безусловно, такие праздники сближают наши народы: создают единую ценность в победе и в недопустимости подобных трагедий в мире. Поэтому, думаю, что сегодняшний заплыв посвящен нашим ветеранам и тому, чтобы эти страшные трагедии больше никогда в мире не повторялись", – поделился Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Пловцы преодолевали водное пространство с флагами государственной символики в руках и с транспарантами – знаменами дальневосточного пароходства. На них были написаны названия судов торгового флота, который погиб в войне с фашисткой Германией.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

– У нас в руках таблички с названиями уничтоженных в войне пароходов. Этим самым мы ходим прославить Владивосток, напомнить, что это город воинской славы, что здесь есть и люди, и суда, которые мы помним и которыми гордимся. Мы знаем историю каждого парохода: какое судно было торпедировано, в каком конвое и каком месте. Все это очень интересно и когда это рассказываешь детям, они запоминают и проникаются историей нашей страны, – рассказал Дмитрий Анашкин, президент Федерации подводного спорта Приморского края.



Анашкин Дмитрий Валентинович, президент Федерации подводного спорта Приморского края.. Фото: ИА PrimaMedia

Температура воды в Спортивной гавани была 10 градусов по Цельсию. Экипированные спортсмены страховали других участников. Поскольку многие пловцы проходили дистанцию без гидрокостюма и ласт.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

В заплыве участвовали несколько внуков членов экипажей, которые перечислены на транспарантах. Один из них – Эдуард Быховец поделился историей своей двоюродной бабушки, которая во время Великой Отечественной войны работала помощницей кочегара



Эдуард Быховец, пловец из Федерации подводного спорта Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

– Ее звали Мария Синчихина. Она работала помощником кочегара на пароходе "Кола". Ей повезло, она не попала в тот огненный рейс, когда погибло судно. Прошла войну, вернулась во Владивосток, долго жила и умерла уже в советское время. Рассказывала, что было тяжело, но она была молода и полна сил. Я сам просто представить не могу, каково ей было, поскольку бабушка была невысокого роста: где-то 158 см. А работала на такой трудной работе – рассказал Эдуард Быховец, пловец из Федерации подводного спорта Приморского края.

Многие профессиональные спортсмены, проплывая дистанцию, двигались медленнее своего обычного темпа, поскольку цели прийти первым не было. Для тех, кто хотел посоревноваться на скорость и показать свои навыки, позже был проведён другой заплыв.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 14

После того, как все пловцы вышли из воды, состоялось развлекательное представление. Кикбоксеры и военнослужащие морской пехоты представили свои показательные выступления.

Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia Победный заплыв, посвященный 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

Гостей праздника угощали солдатской гречкой и горячим чаем на полевой кухне. Партнеры Победного заплыва позаботились о бесплатной раздаче сладкой ваты всем желающим.