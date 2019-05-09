При покупке лекарств онлайн будут действовать новые правила

Человек должен будет иметь медицинское образование

Нововведение обезопасит покупателей от фальсификата и мошенников. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В пресс-службе Минпромторга рассказали, что приведет к ограничению развития рынка интернет-торговли лекарств. Необходимо, чтобы их доставляли заказчикам исключительно специалисты с медицинским или фармацевтическим образованием, пишет RNS.

Такое нововведение обезопасит покупателей от фальсификата и мошенников, которые выдают ложные медицинские препараты за панацею от болезней.

"Международный опыт демонстрирует возможности оказания дистанционной профессиональной консультации в момент онлайн-заказа лекарственных препаратов, либо в момент доставки, что не препятствует доступности лекарственных препаратов", – отметили в министерстве.

Предложение разрешить доставку купленных через интернет лекарств только курьерам с медицинским или фармацевтическим образованием ранее поступило и от комитета Госдумы по охране здоровья.

Карина Красилова