При покупке лекарств онлайн будут действовать новые правила

В пресс-службе Минпромторга рассказали, что приведет к ограничению развития рынка интернет-торговли лекарств. Необходимо, чтобы их доставляли заказчикам исключительно специалисты с медицинским или фармацевтическим образованием, пишет RNS.
Такое нововведение обезопасит покупателей от фальсификата и мошенников, которые выдают ложные медицинские препараты за панацею от болезней.
"Международный опыт демонстрирует возможности оказания дистанционной профессиональной консультации в момент онлайн-заказа лекарственных препаратов, либо в момент доставки, что не препятствует доступности лекарственных препаратов", – отметили в министерстве.
Предложение разрешить доставку купленных через интернет лекарств только курьерам с медицинским или фармацевтическим образованием ранее поступило и от комитета Госдумы по охране здоровья.
Карина Красилова