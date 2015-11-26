В фестивале примут участие писатели, поэты и литературные деятели из Франции, Китая, Южной Кореи и Японии

ЛиТР-2019 уверенно закрепил за собой международный статус. Фото: ИА PrimaMedia

Писатели, поэты и литературные деятели из Франции, Китая, Южной Кореи и Японии приедут на фестиваль "Литература Тихоокеанской России" 2019 (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Иностранные гости примут участие в масштабной открытой дискуссии "Литературные мосты: навстречу друг другу", а также выступят экспертами в литературной кулинарии на гастрономической площадке фестиваля — в ресторане Гусь-Карась, сообщает ИА PrimaMedia.

Гостем ЛиТРа-2019 станет французский филолог-славист Ренэ Герра. Известный коллекционер расскажет о роли и значении культурного наследия Зарубежной России в сегодняшнем постсоветском пространстве. Лекция пройдет 17 мая в 14.30 в Приморском краевом академическом театре им.Горького (ул. Светланская, 49).

Помимо французского писателя за международную повестку мероприятия будут отвечатьдиректор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета, член Российско-Китайского литературного сообщества Сунь Чао, директор института мировой литературы ШУИЯ Чжэн Тиу, генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо иписатель, прозаик, сценарист Вань Цзицзюнь.

Гости и жители Приморья смогут ближе познакомиться с литературой Вьетнама, которую на фестивале представит поэт, писатель, художественный переводчик и общественный деятель Нгуен Туи Ань.

Литературный фестиваль также посетят гости из Кореи. Директор по вопросам международного сотрудничества в Институте перевода Корейской литературы Юн Бу Хан, автор нескольких поэтических сборников, член Корейской ассоциации поэтов и Ассоциации писателей Кореи по версии Литературно-художественного агентства Сон Джон Чан и проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хен Тэк.

Международная встреча состоится во второй день фестиваля, 17 мая. Панельная дискуссия "Литературные мосты: навстречу друг другу" пройдет в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13). Время проведения: 10.00 – 11.30.

Затем также в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) состоится круглый стол "Соседство литератур Пасифики: быть ближе". Время проведения: 12:00—13:30.

Международную повестку фестиваля курирует дальневосточный филиал Фонда "Русский мир". Модератором секций выступит директор Фонда Александр Зубрицкий.

Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.

18 мая иностранные гости примут участие в творческой гастрономической встречи "Русская кухня словами классиков. От Пушкина до Чехова"(12+ ). В ресторане "Гусь-карась" литературные деятели расскажут о своем любимом авторе: как была устроена его повседневная жизнь, как отразились личные кулинарные пристрастия в его произведениях. Начало ужина в 19.00.Ознакомиться с меню и приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году участников мероприятия ждет более 60 разнообразных активностей. В программе фестиваля: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.