Культурная реконструкция ко Дню Победы прошла на Спортивной набережной во Владивостоке

Десятки жителей и гостей столицы ДФО пришли, чтобы прикоснуться к ретро-стилистике городской атмосферы

Участницы реконструкции городской атмосферы "РиоРита – радость Победы". Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia

Локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы" прошла на территории Спортивной набережной во Владивостоке, передает ИА PrimaMedia. Как ранее сообщала пресс-служба мэрии города, основным действием праздника были запланированы танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию должны были добавить аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.