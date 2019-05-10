Рухнул еще один автомобильный мост - наследие СССР неумолимо разрушается

Пока неизвестно, проезжал ли транспорт по мосту 80-х годов постройки (ВИДЕО)
Происшествия 21:45
Рухнувший мост в Приамурье. Фото: Скриншот видео svbnews, Instagram

Наследие Советского союза на Дальнем Востоке неумолимо разрушается — рухнул еще один автомобильный мост — в Амурской области.

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, об этом сообщили в региональном Минтрансе.

"Мост через реку Большая Пера — 80-х годов постройки. Из-за аварийного состояния движение технического транспорта осуществлялось с ограничением по весу, а социальные перевозки не выполнялись", — уточнили в министерстве "Интерфаксу".

Отмечается, что в декабре 2018 года было введено ограничение для движения большегрузов по мосту, а с 8 мая было принято решение полностью закрыть мост для движения транспорта. Пока неизвестно, проезжал ли транспорт перед обрушением моста.

Как сообщили в районной администрации, для движения автомобилей имеется объездной путь в 2 км через реку Ора автомобильной дороги Черновка — Чембары — Нижние Бузули, с ограничением движения тяжеловесных транспортных средств.

Это далеко не первое обрушения моста на Дальнем Востоке за последние месяцы. Так, в Приамурье в октябре прошлого года на пути Транссиба обрушились два пролета виадука, когда на него въехал грузовик. По счастливой случайности водитель грузовика отделался переломами.

Трагедией завершилось обрушение моста в Приморском крае, где в октябре прошлого года рухнул мост возле села Осиновка вместе с ехавшим по нему большегрузом. Тяжелая фура, падая, раздавила легковой автомобиль, в котором находились молодая женщина и трехлетний ребенок.

Несколько аварийных мостов в регионах Дальнего Востока закрыты в качестве "превентивных мер", о ремонте сооружений речи не идет. Автомобилисты вынуждены совершать объезд с крюком, иногда — в несколько десятков километров.

В материале использовано видео svbnews, Instagram.

Ольга Толмачева

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