"Меньше знаешь, крепче спишь": от россиян скроют курсы валют

С улиц исчезнут табло банков и обменников
Экономика 00:15
Курс валют. Фото: Вадим Мартыненко

С 24 мая 2019 года табло с курсами валют нельзя будет устанавливать на улицах. Банки и обменники смогут размещать информацию о курсах иностранных валют к рублю, а также кросс-курсах валют только в помещениях.

Ограничения не затронут публикацию курсов в мобильных приложениях, интернете и средствах массовой информации. В Центробанке считают, что сейчас на финансовом рынке масса нелегальных обменников, которые не имеют к банкам никакого отношения. Эти точки зачастую принадлежат физлицам, деньги в них нередко обменивают по фальшивому курсу, существенно отличающемуся от установленных уполномоченными банками.

Напомним, закон о запрете "светить курсом валют" принят Госдумой РФ в окончательном чтении 5 декабря 2018 года.

В то же время, по информации Центробанка, иные сведения о валютах, не касающиеся курса, обменники и банки размещать вне помещений могут. В частности, разрешено выносить на всеобщее обозрение информацию, о том с какими валютами проводит операции финансовое учреждение.

Анна Кольцова

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